Tesori di fattoria: degustazioni tipiche a Giulianova 27-28-29 luglio

GIULIANOVA. La tradizionale mostra mercato dei prodotti tipici locali è giunta alla sesta edizione. Il più significativo evento, tra quelli che si svolgono in Regione e sicuramente in Provincia di Teramo, che valorizza e promuove il vasto comparto della produzione e trasformazione enogastronomica e agroalimentare di qualità non industriale. Nella passata edizione sono stati oltre 40.000 i visitatori che hanno potuto apprezzare la produzione agroalimentare di oltre 100 aziende del settore provenienti da tutta la Regione.

«La realizzazione della festa – spiega il presidente provinciale Cia, Giorgio De Fabritiis– sarà incentrata attorno alla valorizzazione del prodotto tipico, contornata anche da Momenti di intrattenimento e animazione con gruppi folcloristici locali. Inoltre sarà allestita l'area didattica con la Mostra fotografica sull'attività contadina e il Percorso del progetto "Scuola in Fattoria" per i più piccoli ».

Uno spazio sarà riservato per la promozione delle aziende agrituristiche Teramane, in cui distribuire materiale pubblicitario e/o prodotti trasformati.

Da quest'anno, per onorare la memoria del presidente provinciale della Cia di Teramo, Massimo Cerasi, scomparso prematuramente lo scorso 1 ottobre del 2006, Tesori di Fattoria - manifestazione ideata e portata avanti proprio da Massimo Cerasi – lo onorerà invitando i produttori della Cia dalle varie regioni d'Italia. La manifestazione "Tesori di Fattoria-2007" assumerà la denominazione di evento nazionale per la Cia italiana.



17/07/2007 8.50