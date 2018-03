182 eventi per la Settimana Mozartiana

CHIETI. Sta per arrivare anche quest’anno la Settimana Mozartiana. L’appuntamento è dal 1 al 7 Luglio. In quella settimana, otto “salotti”, allestiti in altrettante piazze, strade, cortili e scalinate del centro storico, addobbati con arredi e giardini in stile Settecento, accoglieranno una gran folla di appassionati della musica del grande Amadeus ma anche di semplici turisti e visitatori richiamati da quello che ormai è un Grande Evento, un vero e proprio must dell’estate abruzzese

Per la prima volta, nella splendida cornice della Villa Comunale, uno dei salotti sarà riservato ai bambini: una giostra storica e burattini settecenteschi allieteranno i piccoli visitatori.



Sono decine i concerti, i balletti, le recite, le esibizioni di cantanti e solisti di grande fama, come il famoso violinista russo Pavel Barman abituato ad esibirsi con prestigiosi e preziosi violini d'epoca, oppure il grande cantate lirico abruzzese Ildebrando D'Arcangelo, considerato il basso più famoso in circolazione oggi, o, ancora, Michele Di Toro, pianista jazz di grande popolarità, abruzzese di Lanciano da anni trapiantato a Milano, seguito sempre da una grande folla di fans e entusiasti.

Se lo scorso anno i visitatori della Settimana Mozartiana furono 180.000, quest'anno gli organizzatori ne attendono ancora di più.

Il direttore artistico del Teatro Marrucino, nonché ideatore della Settimana Mozartiana, il compositore Sergio Rendine, ha messo in piedi un programma di grande qualità, pur nella consapevolezza che l'evento teatino è una vera e propria kermesse popolare. «Fin dall'inizio della Settimana Mozartiana - dice Rendine - ho voluto dimostrare che non è solo la gente che deve andare a teatro ma che anche il teatro può andare alla gente. E che per avere centinaia, migliaia di persone non c'è sempre bisogno di cantanti di musica leggera o della sagra della porchetta. I grandi numeri si possono ottenere anche sotto il nome della grande arte e della grande musica».

Qualche numero? Uno per tutti: saranno 182, tra concerti, opere, balletti e spettacoli di prosa gli eventi in programma nella Settimana Mozartiana 2007. Ce n'è per tutti i gusti, insomma.



29/06/2007 11.30