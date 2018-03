A Teramo il Festival Letterario Lib(e)ri

TERAMO. La migliore narrativa italiana e le più vivaci creatività abruzzesi: è questa la ricetta alla base del II Festival Letterario Lib(e)ri. Sabato 9 giugno i Giardini del Palazzo della Provincia torneranno a fare da cornice a una serie di eventi aperti a tutti, con gli scrittori che racconteranno a viva voce la scrittura. Un modo come un altro per ascoltare storie ed esperienze e per respirare musiche e versi.

Sabato 9 giugno.

Ore 17,30: Il romanzo e la pietà: incontro con Giovanni D'Alessandro Ore 19: Complotti e complottario: incontro con Enzo Verrengia Ore 21: Può il romanzo raccontare la realtà?: incontro con Walter Siti



Domenica 10 giugno.

Ore 18: Il millennio fuggito: incontro con Marco Lodoli Ore 22: Io sono nero. Audio-book live. Testi di Stefano De Angelis, Musiche di Lisma Project, Direzione Musicale Enrico Melozzi (una coproduzione Lismaarte/Lib[e]ri)



Lunedì 11 giugno.

Ore 17: Le storie di Ofelia: Giuseppe Rosato Ore 18: Noccioli d'oliva: Erri De Luca Ore 22: Incendio: reading di Enzo Angelini



Martedì 12 giugno.

Ore 18: Il silenzio della neve: Rocco Brindisi Ore 21: Un cortile di parole: incontro con Remo Rapino



Mercoledì 13 giugno.

Ore 18: Confronti: incontro con Davide Bregola e Gianni Paris Ore 22: Linfera, una rivista per la neorinascenza letteraria:

Sandro Galantini, Luca Morricone, Cristina Trifoni, Francesco Lioce, Marzia Spinelli



Giovedì 14 giugno

Ore 18: Il mio teatro: incontro con Grazia Scuccimarra Ore 22: Gente di qua, opere di là. Romanzi, racconti, riviste Maximiliano Bianchi, Vincenzo D'Aquino, Maurizio Di Fazio, Paolo Ferri, Manuel Graziani



Venerdì 15 giugno.

Ore 18: Confronti: incontro con Cristiano Armati e Giovanni Di Iacovo Ore 22: Confronti: incontro con Paolo Roversi e Roberto Saporito



Sabato 16 giugno.

Ore 17: Il mestiere dell'editore: incontro con Fernando Corona e Giovanni Tavano Ore 19: Il vero amore non ha le nocciole: Francesca Genti Ore 22: Vino Sophia, Vino Follia. I rapporti tra il vino e il pensiero creativo Enrico Cerulli Irelli, Simone D'Alessandro, Giovanni Lattanzi, Silverio Novelli, Giovanni Tavano



Domenica 17 giugno

Ore 18: Mondo serpente: incontro con Paolo Grugni Ore 22: Il Borsalino e altre storie Igor De Amicis, Sabina Marchesi, Angelo Marenzana, Sacha Rosel, Mauro Smocovich



07/06/2007 9.01