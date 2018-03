Francavilla. Passeggiata ottocentesca nel parco Villanesi

FRANCAVILLA AL MARE. L'associazione culturale "Le Franche Villanesi"ha organizzato per domani 2 giugno la passeggiata ottocentesca nel Parco Villanesi (3° edizione) insieme alle organizzazioni Fai, Wwf, Legambiente e Italia Nostra Alle ore 9,30 è prevista la cerimonia della posa della prima pietra per il restauro della Chiesetta di Madonna delle Grazie. Alle ore 10,30 la passeggiata dal parco al sito archeologico, dove è stata rinvenuta la domus romana che sarà presto oggetto di restauro da parte del comune di Francavilla e della soprintendenza d'Abruzzo.

La passeggiata sarà allietata dai gruppi in costume antico di Bucchianico e Francavilla, mentre ci sarà l'avvio simbolico dello scavo con la partecipazione della soprintendenza ai beni archeologici d'Abruzzo e l'avvio della procedura per la dedica al Prof. Cesare miceli della stradina che porta al sito.

Alle ore 12,30 il rinfresco musicale, con la partecipazione: del coro Francesco Paolo Tosti che si esibirà nella rievocazione del nodo d'amore; dell'attrice Elena de Ritis che interpreterà le poesie e le novelle di d'annunzio e il "canto al tramonto" di Walt Whitman; e della cantante Anna Fucilieri.

A partire dalle ore 13,30 la scampagnata e buffet nel parco.





01/06/2007 10.54