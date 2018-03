10 giorni di festa per celebrare le piccole municipalità del pescarese

PESCARA. Nell’imminenza dell’approvazione della legge regionale in favore dei Piccoli Comuni, la Provincia di Pescara ha già dato avvio ad una serie di iniziative per l’attuazione della legge in favore delle 35 municipalità provinciali al di sotto dei 5.000 abitanti.

Il Presidente Giuseppe De Dominicis, che ha tenuto per sé la delega ai Piccoli Comuni, ha inteso promuovere un primo momento di incontro delle realtà della “Piccola grande Italia” per fare il punto sulla situazione legislativa sia nazionale che regionale e per promuovere i valori culturali, storici, di tradizione delle tante realtà del pescarese.

Dal 1° al 10 giugno si svolgerà a Caramanico Terme la prima edizione de “La festa della montagna e dei piccoli Comuni”, all'interno della quale sono stati organizzati diversi eventi che vedranno la partecipazione di vari personaggi del mondo delle istituzioni, dello sport, dello spettacolo e della cultura.

Questa mattina è stato presentato il programma della manifestazione.

L'evento, che si configura come prima edizione Festa della Montagna della Consulta dei Piccoli Comuni della Provincia di Pescara, si colloca tra le iniziative per anniversario della fondazione della Provincia.

Le dieci giornate saranno caratterizzate da una serie di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, convegnistiche, artistiche, enogastronomiche, tese alla valorizzazione della montagna pescarese. Molti i momenti culturali e musicali, che vedranno la partecipazione, tra gli altri, di Angelo Branduardi, Dacia Maraini, Arnaldo Ninchi, Luciano De Luca, Domenico Galazzo, i Discanto.

Si partirà venerdì 1° giugno con l'insediamento ufficiale della “Consulta dei Piccoli Comuni”. Nell'occasione verrà firmato un protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e la Provincia di Pescara per il riconoscimento del ruolo dell'assemblea quale organo di consultazione della Regione per quello che riguarda lo sviluppo del territorio. A seguire, verrà dibattuto il tema: “Legislazione nazionale e regionale per i Piccoli Comuni: a che punto siamo?” con la partecipazione di parlamentari abruzzesi e autorità regionali. In serata, in piazza V. Emanuele, concerto inaugurale con Angelo Branduardi, ad ingresso gratuito.

Per conoscere il programma dettagliato: www.provincia.pescara.it.



25/05/2007 16.52