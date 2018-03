Domenica prossima Pinacoteca gratuita per le donne

TERAMO. Visite guidate per mamme e bambini; e all’uscita il questionario per dire la propria..

Domenica prossima 13 Maggio, in concomitanza con la Festa della Mamma, le donne potranno entrare gratuitamente in Pinacoteca Civica, dove è in corso la Mostra di Enrico Benaglia. Per lo stesso giorno sono in programma due visite guidate - la prima alle 11.00, l'altra alle 12.00 -alle quali potranno partecipare le mamme ed i ragazzini fino ad 11 anni.

La ricerca é progettata dalla Maria Mercede Ligozzi, che sta coordinando un'analoga ricerca alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma nella quale lavora. Per la particolare forza comunicativa dell'opera di Benaglia, ha scelto l'esposizione presso la Pinacoteca teramana per condurre lo studio, in collaborazione con il Servizio Educativo dei Civici Musei di Teramo. Un osservatorio privilegiato per capire le esperienze dell' utente all'interno dell'istituzione museale, le sue aspettative, i suoi bisogni, la sua domanda formativa, e che consentirà anche uno studio sul territorio abruzzese e sulla sua realtà museale, allo scopo di “ripensare” spazi espositivi, progettare una comunicazione più efficace, offrire un' arte più accessibile.

Il target d'utenza interessato alla ricerca è sia il visitatore giovane che quello adulto. Ai più giovani è dedicato anche “ Il percorso di Andrea e Valentina “, un mini-catalogo per i bambini e i ragazzi della scuola media inferiore. Progettato dalla giornalista Maria Stella Càstano ( titolare della rubrica sulle mostre a Uno Mattina e sul settimanale “A”), segnala, con un logo disegnato dai due ragazzi presi a testimonial, le opere che più hanno colpito la loro attenzione. Seguendo sulla guida le loro osservazioni, ogni bambino potrà facilmente orizzontarsi, verificare le proprie opinioni con quelle di un coetaneo e diventare protagonista di un itinerario a sua misura.





