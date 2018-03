Le iniziative della settimana della cultura a Popoli

POPOLI. Protagonista della IX settimana della cultura 2007 è anche la Taverna Ducale di Popoli, sede distaccata della Soprintendenza Psae dell’Aquila la quale, da domani al 20 maggio, sarà sede di diversi eventi raccolti sotto la tematica ‘C'e l'arte per te. Architettura, archeologia, cinema, danza, musica, pittura e scultura’.

Si parte domani pomeriggio alle 17.30 con l'inaugurazione delle mostre e con una conferenza del professor Franco Maria Del Ponte in cui si dibatterà della storia della lavorazione artistico-artigianale della pietra della Maiella. A seguire ci sarà un saluto di Massimo Salcito, presidente dell'associazione ‘Campus di Music Muzii-D'Annunzio'.

Dal 14 al 20 maggio, dalle 9.00 alle 13.00, sarà possibile visitare le mostre di manufatti in pietra di artigiani e artisti abruzzesi e quella relative alla documentazione iconografica degli strumenti tipici d'Abruzzo. Sempre nella giornata di lunedì, dalle 10 alle 20, ci sarà nella piazza principale del paese un laboratorio della pietra a cura dell'associazione ‘De Lecto in Pietra'.

Il 19 maggio alle 17.30 ci sarà una conferenza dal tema ‘Tecniche di restauro e conservazione del materiale lapideo di opere d'arte' a cura del restauratore Paolo Cui e la lettura di componimenti sulla pietra dalla voce di Roberta Misticone. Il 20 maggio alle 17.30 ci sarà una conferenza dal tema ‘L'espressione musicale abruzzese nella sua tradizione orale' della musicologa Noemi Belcastro e una performance inedita della tradizione orale abruzzese eseguita dal vivo da Benito Renzo De Santis e Antonio Cifani. Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile contattare la referente Franca Balassone al numero 085-986701.

Il tutto è stato realizzato grazie alla collaborazione dell'associazione culturale “De Lecto in Pietra” di Lettomanoppello, dell'associazione culturale ‘Campus di Musica - Muzii-D'Annunzio' di Pescara, del consorzio ‘Arcobaleno, del comitato di cultura e spettacolo ‘Gap' di Popoli e dalla partecipazione della musicologa Noemi Belcastro e i musicisti Benito Renzo De Santis e Antonio Cifani.

11/05/2007 11.58