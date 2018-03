Parte "Mescolanze:sentieri della contemporaneità"

TERAMO. Quest’anno gli incontro si protrarranno per due mesi, tra maggio e giugno nell asala polifunzionale della Provincia di teramo. Il ciclo di incontri con protagonisti della scena culturale italiana contemporanea «vuole offrire in primo luogo ai giovani studenti delle classi degli Istituti di formazione superiore, un confronto con quanto di più significativo viene elaborandosi nel mondo dell'arte, del pensiero filosofico, della scienza, della tecnologia, della religione, della comunicazione.

«Ciò che si trova in primo piano nella nostra esperienza di uomini e donne del XXI secolo», spieganop i promotori, «è la mescolanza, l'ibridazione, la contaminazione ai più diversi livelli. In particolare le forme del sapere sembrano sempre più toccate da questa necessità del confronto, dell'allargamento dei confini, del dialogo con le discipline altre e diverse. La necessità del dialogo, della reciproca comprensione e del reciproco riconoscimento, implica una conversazione continua, che apre il discorso verso una più generale filosofia della conversazione o della comunicazione, quale sfondo comune delle molte esperienze dei vari saperi. I diversi sentieri della mescolanza dove ci portano? Non lo sappiamo ancora. Possiamo forse solo indicare qualche tracciato che si comincia a delineare e sul quale, se vogliamo, ci potremo incamminare».

All'iniziativa hanno aderito tutti gli Istituti superiori teramani.





Programma



2 maggio 2007

Fede, scienza e comunicazione

Tavola rotonda su come si confrontano nella contemporaneità due approcci diversi di vedere il reale, quello proprio della scienza e quello della fede.

Saluti di S. E. R. Mons. Michele Seccia, Vescovo di Teramo-Atri

Presentazione della giornata: Giovanni Giorgio

Moderatore: Marco Santarelli



Intervengono:

Carmelo Dotolo (teologo)

Franco Eugeni (matematico e filosofo della scienza)

Raffaele Mascella (filosofo della scienza)

Daniela Tondini (matematico)







3 maggio 2007 ore 15.00 c/o Università di Teramo

Filosofia e Scienza:confronti e dialoghi con Lucio Saviani

Tavola rotonda su come si confrontano nella contemporaneità due approcci diversi di vedere il quello proprio della scienza e quello della filosofia.

Presentazione del pomeriggio di studi: Marco Santarelli



Intervengono:

Lucio Saviani (filosofo)

Carmelo Dotolo (teologo)

Franco Eugeni (matematico e filosofo della scienza)

Daniela Tondini (matematico)





16 maggio 2007

Itinerari tra Musica e Filosofia: Incontro con TIROMANCINO

Faccia a faccia con il leader del gruppo dei Tiromancino.

Presentazione degli ultimi lavori discografici e cinematografici.

Presentazione delle giornata: Marco Santarelli

Moderatore: Lucio Saviani



Intervengono:

Federico Zampagliene e padre





30 maggio 2007

Sentieri artistici: il multiforme

Esperienze e confronti sul ruolo dell'arte e di come questa sia la massima espressione del pensiero molteplice.

Presentazione delle giornata: Marco Santarelli

Moderatore: Giacomo Danese



Intervengono:

Centro Electa di Teramo

Riccardo Dottori (filosofo)

Elio Matassi (filosofo dell'arte)

Carla Ortolani ()





30 maggio 2007 ore 18.00 c/o Banca di Teramo

Religione e Post-Moderno

Presentazione del libro di Cramelo Dotolo “Un Cristianesimo possibile: Tra post-modernità e ricerca religiosa”

Ne parlano con l'autore



Lucio Saviani (filosofo)

Marco Santarelli (filosofo della comunicazione)

Giovanni Giorgio (docente di filosofia)

Franco Eugeni (matematico e filosofo della scienza)



20 giugno 2007

Comunicazione, politica e globalizzazione

Tavola rotonda sull'importanza della comunicazione mediatica nell'epoca della globalizzazione.

Presentazione della giornata: Marco Santarelli

Moderatore: Roberto Ricci



Intervengono:

Gianni Chiodi (Sindaco di Teramo)

Santiago Zabala (filosofo)

Attilio Danese (Personalista e filosofo della Politica)

Giovanni Mari (filosofo)



30/04/2007 12.22