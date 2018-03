Istituto Michetti, oggi la consegna di nuove 4 aule

PESCARA. Verrà consegnato questa mattina parte del nuovo edificio dell'istituto professionale "F.P. Michetti" di Pescara, in via Vespucci, che consentirà l'acquisizione di quattro nuove aule. Tali spazi si trovano al piano terra del nuovo stabile, ancora in via di ultimazione, situato davanti la sede storica della scuola, che consentirà il definitivo ampliamento di un istituto che negli anni scorsi ha fatto registrare una crescita costante di allievi.

Si conclude dunque la prima parte di un lungo iter che porterà, l'anno prossimo, ad acquisire altri spazi a disposizione degli allievi, compresi anche laboratori e palestra.

Oggi la consegna delle quattro aule permetterà il sospirato ricongiungimento delle quattro classi che fino a qualche giorno fa erano distaccate nella succursale di piazza Grue: alle 9,30 gli allievi entreranno nella sede di via Vespucci, ormai definitiva.

L'istituto professionale Michetti ospita circa 600 alunni, distribuiti in 30 classi e quattro indirizzi di studio: sociale, turistico, grafico ed economico.

La breve cerimonia avverrà alla presenza della preside, Natalina Ciacio, dell' assessore all'edilizia scolastica della Provincia, Vincenzo Fidanza e di altre autorità civili e religiose.



12/04/2007 8.04