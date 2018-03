In famiglia al museo Cascella, riparte domani l'iniziativa

PESCARA. Si è arrivati alla 4° edizione della manifestazione "in famiglia al museo Cascella". Il Museo tornerà ad aprire le proprie porte alle famiglie con bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni le prossime domeniche 18 e 25 marzo 2007.

Il 18 ed il 25 marzo prossimi, quattro nuovi percorsi di gioco e scoperta permetteranno alle famiglie di conoscere meglio le collezioni del museo e di affrontare altri aspetti della produzione artistica dei Cascella, attraverso attività di carattere operativo e di gioco.

Ecco i titoli dei percorsi ideati per questa edizione: "I 'Bagni' della pastora" (9-12 anni), "Tommaso e Michele: due artisti, una madre" (5-8 anni), "Basilio e le terme di Montecatini", quest'ultimo articolato in due differenti versioni, una per i 5-8 anni, l'altra per i 9-12 anni.

Questi percorsi analizzano ciascuno un diverso aspetto dei molteplici rapporti esistenti tra gli artisti della famiglia Cascella ed il territorio, tra le loro opere appartenenti al Museo Cascella di Pescara ed il territorio locale e nazionale.

Domenica 18 e domenica 25 marzo 2007 il museo sarà aperto dalle ore 10-13, 16-19 con ingresso gratuito e senza prenotazione.

Le famiglie accederanno alle sale per gruppi, in maniera continuata fino al numero massimo di persone consentito per la sicurezza delle opere esposte; di lì in poi, l'accesso avverrà man mano che le sale verranno lasciate libere da chi nel frattempo avrà concluso le attività.



