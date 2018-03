Dopo il fumetto arriva il fotoromanzo di Capitan Abruzzo

ABRUZZO. Dopo aver selezionato decine di ragazzi delle scuole superiori, attraverso provini fotografici, sono stati scelti i protagonisti e domani, ad Avezzano, verranno girate le scene per il fotoromanzo. TUTTO SU CAPITAN ABRUZZO TUTTO SU FOTOGRAFO E VIGNETTISTA ISTITUZIONALI

«L'iniziativa, fortemente voluta dal Presidente Ottaviano Del Turco», spiegano dalla Regione, «rientra nell'ambito di "Registi per caso", il concorso promosso dalla rivista della Giunta regionale "Capitan Abruzzo" riservato agli studenti delle scuole superiori per diffondere messaggi di carattere sociale tra i giovani.Il fotoromanzo verrà realizzato proprio sulla storia scritta dai ragazzi del Liceo della comunicazione dell'Istituto Sacro Cuore di Avezzano che saranno anche protagonisti».«Sarà realizzato dal fotografo Slim», prosegue la nota, «affiancato dal regista di fama internazionale, Massimo Tonna la cui presenza è stata possibile grazie all'Accademia dell'Immagine di L'Aquila. Collaborano anche gli insegnanti della scuola, in primis la professoressa Maria Grazia Lintozzi, il personale dell'Ufficio stampa della Regione Abruzzo, Katia Scolta, giornalista, Adelindo Paolucci, assistente generale e Roberta Copersino, comunicatrice, nonché alcuni studenti dell'Accademia che assicurano un supporto tecnico». Il fotoromanzo verrà pubblicato nel numero 3 di "Capitan Abruzzo", indistribuzione gratuita, entro maggio, in tutte le scuole abruzzesi.15/03/2007 15.57