Le "Intime confessioni" di Silvio Formichetti a Palazzo Venezia a Roma

ROMA. A distanza di un anno dalla mostra “Viaggio Mistico”, allestita nel marzo 2006 nelle sale del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma, Silvio Formichetti, il pittore informale abruzzese, torna con una sua personale nella Capitale. Le opere dell’artista di Pratola Peligna (L’Aquila) verranno esposte dal 7 al 25 marzo 2007 nelle stanze del prestigioso refettorio quattrocentesco di Palazzo Venezia a Roma.

La personale, dal titolo “Intime Confessioni”, raccoglie 49 opere della sua ultima produzione pittorica. Opere in cui, spento in parte il tormento iniziale, il gesto pittorico e la grafia continuano a mostrare l'inesauribile tensione spirituale che percorre l'artista e a segnare la sua incessante ricerca.

Il catalogo della mostra, edito da SKIRA, è corredato dagli interventi critici di Luca Tommasi, curatore, e di Selene Sconci, direttrice del Museo del Palazzo di Venezia, che in alcuni passaggi hanno così recensito le ultime “intime confessioni” artistiche di Silvio Formichetti.



«Se nelle tele di Viaggio Mistico , l'artista, che per la prima volta appariva al grande pubblico, aveva probabilmente bisogno di urlare il proprio tormento, affogando di pittura la superficie della tela, stratificando le proprie pulsioni con spesse coltri di colore, ora sembra quasi sussurrare, mormorare, declinare con note più flebili la sua grande ansia, la sua insopprimibile inquietudine, il suo tormento spirituale, la sua sete di esplorazione La grafia permane in tensione continua, il segno sembra esplodere sotto la coltre ammantante del colore. Questo suo magma, tuttavia, galleggia e fluttua su soluzioni coloristiche monocromatiche, quasi in una sospensione incorporea, immateriale, spirituale Si percepisce una maggior vicinanza al sacro, al mistico che diventa confronto con la Ragione, la Luce Eterna Formichetti scopre che Fede e ragione si possono conciliare. E queste tele ne sublimano l'unione». (Luca Tommasi, Intime Confessioni, Skira 2007).



«Tale segno , in collegamento diretto con l'inconscio, ieri dettava solo messaggi legati a vortici irregolari e convulsi, oggi si apre ad un dialogo col sovrannaturale e si distende su tinte preziose e su lunghe pause espressive. Quasi ombre della memoria, proiezioni interiori sostenute dalla Fede, forza maturata nel quotidiano misurarsi con la Vita». (Selene Sconci, Lo spazio interiore di Silvio Formichetti, Skira 2007)



19/02/2007 13.33



VITA E OPERE DI SILVIO FORMICHETTI



Biografia



Sivio Formichetti è nato il 20 marzo 1969 a Pratola Peligna (L'Aquila), dove vive e lavora. Si segnala all'attenzione della critica per la partecipazione, appena trentenne, alla “XXVI Rassegna Internazionale d'Arte Contemporanea” di Sulmona del 1999. Seguono personali e collettive in Italia e all'estero che culminano con l'allestimento della prestigiosa personale del 2003 nel suggestivo contesto del Palazzetto dei Nobili di L'Aquila, con catalogo curato dal professor Carlo Fabrizio Carli. Sempre nel 2003, è invitato alla XXX edizione della “Rassegna Internazionale d'Arte di Sulmona”. Sue opere sono raccolte in importanti collezioni pubbliche e private.





Esposizioni personali



1998

“Personale di Silvio Formichetti”,

Telethon, Banca Nazionale del

Lavoro, Sulmona (L'Aquila).



2001

“La Poetica dell'Essenza”, cappella

del Corpo di Cristo, Sulmona

(L'Aquila), a cura di Maria A.

Baitello.

“Nuove emozioni nel segno

dell'Informale'”, Museo delle Civiltà

Contadine, Roccapia (L'Aquila), a

cura di Marcello Lucci.

“Silvio Formichetti”, Galleria D'Arte

Studio 5, Conversano (Bari).







2002

“La Poetica dell'Essenza e la

Fragranza dell'Anima”, Antiche

Cantine Pietrantonj, Vittorito

(L'Aquila), a cura di Guido Torrini.



2003

“Silvio Formichetti ‘Il Gesto e il

Colore'”, L'Aquila Palazzetto dei

Nobili a cura di Carlo Fabrizio Carli,

con il patrocinio del Ministero dei

Beni e Attività Culturali.

“Incontrando Formichetti”, Galleria

WebArt Treviso, a cura di Giorgio

Tommaso Bagni.





2004

“Elite d'Abruzzo – espone

Formichetti”, Galleria Artis Sulmona,

a cura di Ennio Bellucci.

2005

“Informale D'Autore”, Galleria

D'Arte L'Idioma Ascoli Piceno,

a cura di, Augusto Piccioni.





Esposizioni collettive



1999

“XXVI Rassegna Internazionale

d'Arte Contemporanea”, Sulmona

(L'Aquila).



2000

“Il Percorso della Perdonanza

Celestiniana”, chiostro basilica di

Collemaggio, L'Aquila.

“Premio L'Aquila D'Oro”, L'Aquila.



2001

“Formichetti / Santarelli”, Palazzo

Vecchio Municipio Pratola Peligna

(L'Aquila), a cura di Renzo Di Cesare.



2002

“Premio D'Annunzio”, Teatro

D'Annunzio, Pescara.

“Premio Città di Sanremo”, Villa

Ormond, Sanremo



“Tracciati d'Arte in Abruzzo”,

Museo Trevisan, c/o Piccola Opera

Charitas (Onlus), Giulianova

(Teramo), a cura di Carlo F. Carli.



2003

“ArtExpò Madrid”, Fiera di Madrid,

Galleria WebArt, Madrid.

“ExpòArt Gent”, Lineart/Gent, Gent

(Belgio).

“XXX Rassegna Internazionale d'Arte

Contemporanea Sulmona”, Museo

Santa Chiara, Sulmona.



2005

“Alfabeti – Silvio Formichetti e Maria

A. Sulcanese”, Museo Casa Gaia da

Camini, Portobuffolè (Treviso), a

cura di M. Cristina Ricciardi.







2006

“Silvio Formichetti ‘Viaggio

mistico'”, Museo degli strumenti

Musicali, Roma, a cura di Luca

Tommasi





Bibliografia



1999

XXVI Premio Sulmona, catalogo della

mostra, a cura del professor Giorgio

Di Genova, Sulmona.



2001

La Poetica dell'Essenza, catalogo

della mostra personale, a cura di

Maria A. Baitello, Sulmona.



2002

Tracciati d'Arte in Abruzzo, catalogo

della mostra, a cura di Carlo Fabrizio

Carli - Presidente dell'Ente

Quadriennale Romana, Giulianova

(Teramo), p. 89.



2003

Silvio Formichetti “Il Gesto e Il

Colore”, a cura di Carlo Fabrizio

Carli, L'Aquila.

XXX Premio Internazionale d'arte

moderna e contemporanea Sulmona,

catalogo della mostra, a cura di Carlo

Fabrizio Carli, Sulmona.



2005

Alfabeti – Silvio Formichetti e Maria

A. Sulcanese, catalogo della mostra

(Portobuffolè, Treviso), a cura di

M.C. Ricciardi, Treviso.



2006

Silvio Formichetti. Viaggio mistico,

catalogo della mostra (Roma,

Museo degli Strumenti Musicali,

15-30 marzo 2006), a cura di Luca

Tommasi, Milano.