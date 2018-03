L’Aquila. Partono gli "Open days" per l’orientamento universitario

L'AQUILA. Tra il 9 e il 23 febbraio 2007 si svolgeranno presso l'Università degli Studi dell'Aquila le giornate di Orientamento (“Open Days”) agli studi universitari.

«Gli Open Days», spiegano dall'Università, «costituiscono una modalità di accoglienza che l'Ateneo aquilano riserva a tutti gli studenti delle ultime classi degli Istituti di Istruzione Superiore, in particolare a quanti sono in procinto di fare la scelta degli studi universitari per il prossimo anno accademico. Gli studenti e i loro insegnanti avranno la possibilità di “entrare dal vivo” nella realtà universitaria, incontrandone i docenti e il personale tecnico-amministrativo, che per l'occasione saranno a disposizione delle scuole, per attività di Orientamento e visite guidate all'interno delle strutture, presentando l'offerta formativa dell'Università anche mediante “lezioni-tipo”».

Ai gruppi partecipanti agli Open Days viene offerta anche la possibilità di usufruire dei servizi-mensa, erogati presso le Facoltà.

Gli incontri si terranno nei tre Poli universitari di “Roio” (Facoltà di Ingegneria, Economia), “Coppito” (Facoltà di Biotecnologie, Psicologia, Scienze MM.FF.NN., Medicina e Chirurgia) e “Centro” (Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione e Scienze Motorie).

Lo scorso anno, agli Open Days hanno partecipato circa 1500 studenti.

Quest'anno, organizzati in stretta sinergia con le Istituzioni scolastiche del territorio di riferimento, gli Open Days prevedono anche l'adesione di molte scuole fuori Regione.



08/02/2007 8.53