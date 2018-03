L'Opera Salesiana di Vasto festeggia San Giovanni Bosco

VASTO. Riscoprire Don Bosco attraverso i suoi ragazzi. E' il filo conduttore delle iniziative dell'Opera Salesiana di Vasto per la festa di Bosco 2007. Tra il 21 gennaio e il 4 febbraio sono numerose le iniziative che si svolgeranno in Parrocchia e in Oratorio.Don Bosco studio a Chieri, dove si stabilì a pensione presso la casa di Lucia Matta. Per mantenersi gli studi lavorò come garzone, cameriere, addetto alla stalla. Fondò la Società dell'Allegria, Nel 1875 partì la prima spedizione missionaria per l'Argentina, terra della grande emigrazione italiana dell'Ottocento. Don Bosco fondò intanto i Cooperatori, considerati da Don Bosco stesso come i «Salesiani Esterni».Giovedì 25 gennaio ore 18.30Conclusione settimana di preghiera per l'unità dei cristianiSabato 27, lunedì 29, martedì 30Triduo a Don BoscoDomenica 28 ore 10.30Conferimento della Cresima presieduta da Mons. Bruno ForteMercoledì 31 gennaio Festa di Don BoscoOre 11 Politeama Ruzzi"Gio & Na" Musical di Arese-CalvanoRealizzato dal Gruppo Biennio MGS dell'OratorioOre 19Solenne concelebrazione presieduta dall'Ispettore Salesiano don Giovanni MolinariGiovedì 1Ore 21 Politeama Ruzzi"Gio & Na" Musical di Arese-CalvanoRealizzato dal Gruppo Biennio MGS dell'OratorioSabato 3 ore 17Presentazione itinerario II anno di formazione per i genitoriDomenica 4Tazebao: gara di disegno e giochi per ragazziOre 10.30Inaugurazione nuova sala Multimediale "TAM TAM"Presentazione volume "Le terre di Salavento" di Pia Cilli-Tosti a cura di Giuseppe ForteOre 15.30 Salone Figlie della CrocePremiazione Concorso di Poesia Dialettale – In lingua – sez.Giovani "E.Pepe"Il tesoro della parola: giovani e comunicazione verbaleRelatore: prof.Michele Novelli.24/01/2007 9.33