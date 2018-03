Progettisti culturali: un corso per la formazione all'Aquila

L'AQUILA. Pubblicato il bando per la selezione dei partecipanti:

domande entro il 2 febbraio.

Un corso per " progettisti culturali", una newsletter quindicinale e,

in primavera, un seminario internazionale all'Aquila: procedono le

attività del Progetto Equal "Cantiere Cultura" , iniziativa

comunitaria promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio dell'Aquila

che coinvolge 44 Comuni della provincia aquilana in azioni mirate alla

creazione di un Distretto Culturale da valorizzare a livello

turistico, economico e sociale.

Il corso – coordinato da Abruzzo Incoming Srl, uno dei partner di

Cantiere Cultura - intende fornire al Progettista Culturale le

necessarie competenze tecnico-professionali per realizzare progetti di

sviluppo e cooperazione in ambito culturale e di promozione,

valorizzazione e gestione dei beni culturali. E' destinato a Laureati

ed è aperto anche ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. Il

Corso ha la durata complessiva di 480 ore (lezioni in aula di massimo

5 ore per tre giorni alla settimana, formazione a distanza, laboratori

e giornate di studio) e si terrà presso i locali dell'Accademia delle

Belle Arti dell'Aquila. Al termine sarà rilasciato un attestato di

qualifica.



Il bando lo si può leggere o scaricare direttamente dal sito www.cantierecultura.it .

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 2

febbraio 2007 . L'apertura del bando è stata pubblicizzata anche

tramite la newsletter telematica inviata da Cantiere Cultura con

cadenza quindicinale e giunta al suo quarto numero: ogni uscita

aggiorna sull'attività del progetto, informa sulle manifestazioni e

iniziative in corso nel territorio dei 44 Comuni e su tematiche di

interesse turistico e regala ai destinatari una ricetta tipica.



23/01/2007 11.36