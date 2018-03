Islam, un corso per docenti e operatori socio- culturali

PESCARA. Appuntamento a Francavilla al Mare il 20 e 21 gennaio con relatori autorevoli. Per iscriversi all'iniziativa di Diesse Abruzzo c'è tempo fino a martedì 16 gennaio.

Molti avvenimenti degli ultimi anni hanno contribuito ad aumentare l'interesse nei confronti dell'islam. Ad oggi, però, domande sull'origine di questa cultura, sul Corano, sui rapporti tra cristiani e musulmani, su una reale integrazione restano ancora senza risposte convincenti e basate sui fatti. Di questo e di altro ancora si parlerà nel corso di formazione "Islam una realtà da conoscere", organizzato dall'associazione di insegnanti Diesse Abruzzo e dall'Assessorato alle Attività sociali, Politiche della Famiglia, della Solidarietà e della Pace della Provincia di Chieti, con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico regionale e dell'Università "d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

Il corso, che si rivolge ad operatori socio-culturali, educatori, docenti e dirigenti scolastici, si svolgerà sabato 20 e domenica 21 gennaio 2007 presso lo Sporting Hotel Villa Maria di Francavilla al Mare, e vedrà la partecipazione di autorevoli personalità che hanno contribuito ad accrescere la conoscenza dell'islam, con i loro scritti e i loro studi: tra questi, Giorgio Paolucci, caporedattore di Avvenire, e Samir Khalil Samir, docente di Islamologia all'Università di Saint Joseph di Beirut, autori del fortunato libro "Cento domande sull'islam", e Souad Shai, presidente dell'Associazione donne marrochine in Italia.

Per i docenti, il corso è riconosciuto come attività di formazione e aggiornamento con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici; agli studenti universitari che parteciperanno sarà riconosciuto un credito formativo da parte della facoltà di Scienze della Formazione dell'Università "d'Annunzio".

Per iscriversi c'è tempo fino a martedì 16 gennaio. E.mail abruzzo@diesse.org.



10/01/2007 15.24