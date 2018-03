Lunedì giornata internazionale dei Migranti

ABRUZZO. Lunedì 18 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei Migranti, un appuntamento che dal 2000 rappresenta un’occasione speciale per riflettere sul valore dell’integrazione e sui diritti di ogni persona, specie di chi ha lasciato la sua terra per qualsivoglia ragione.

«La proclamazione della Giornata internazionale per i migranti da parte dell'Onu - dice Massimo Marcucci, direttore del Centro Servizi per il Volontariato di Pescara - ha rappresentato un passo importante e costituisce il punto di partenza di chiunque nel mondo sia impegnato nella tutela dei migranti. Grazie a questo appuntamento, infatti, tutti siamo chiamati a riflettere sul valore del dialogo tra culture, nella coscienza che l'identità e l'appartenenza non possono né devono essere un vincolo ma, piuttosto, il presupposto per la reciproca conoscenza».

Una conoscenza quanto mai necessaria anche a Pescara, ogni giorno di più porta di ingresso per popolazioni migranti provenienti dai Balcani e dal Mediterraneo: «Lo straordinario mondo del volontariato – prosegue Marcucci – è da sempre in prima linea nell'accoglienza e nel sostegno a chi, lasciata la sua terra e i propri cari, si trova alle prese con nuove circostanze, nuovi costumi, nuove culture. Una regola che anche qui a Pescara trova conferma: a tutti i volontari impegnati in questo settore va il nostro grazie sentito e commosso».

Il Centro servizi volontariato stesso è impegnato da qualche mese ad aiutare ancora di più migranti e rom grazie allo sportello nato nell'ambito del progetto “Le radici e le ali”: «Lo sportello – dice il direttore del Csv - è attivo già da qualche settimana, e sono già diverse le persone che hanno usufruito di questo servizio che eroga consulenza e aiuto vario, specie per ciò che concerne il disbrigo di pratiche burocratiche o un primo contatto con il mondo del lavoro. Invito quanti ne avessero bisogno, anche le associazioni di volontariato impegnate nell'accoglienza e della cooperazione, a passare da noi per scoprire i servizi offerti».

Lo sportello per migranti e rom, ubicato presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato in via Venezia 4 (7° piano), è aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 18.

16/12/2006 11.33