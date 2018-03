Si avvia alla conclusione la "Settimana della Montagna"

L'AQUILA. Proseguono le iniziative della “Settimana della Montagna” della Provincia dell'Aquila.



Continuano gli eventi legati alla manifestazione “Vivi la montagna” voluti dall'Assessorato alle Aree interne della Provincia dell'Aquila.

Ieri a Sulmona, nella sede della Provincia si è parlato di turismo nelle aree montane e della sfida della destagionalizzazione e della specializzazione dell'offerta, anche in base alle nuove dinamiche del turismo.

A Gioia Dei Marsi, taglio del nastro per una nuova struttura ricettiva per appassionati della montagna.

Il sindaco di Gioia Angelo Raffaele e l'Assessore Provinciale Celso Cioni hanno inaugurato la Baita del Passo, nella località di Passo del Diavolo. Una iniziativa che mira ad aumentare l'attrattività del territorio nello spirito di un turismo ecocompatibile.

A Sante Marie è stato presentato un progetto di filiera, già in fase di attuazione, per la valorizzazione della castagna, prodotto tipico locale. Il progetto mette in rete le diverse regioni d'Europa caratterizzate dalla presenza del castagno, allo scopo di ottenere visibilità sul mercato e sbocchi commerciali, salvaguardando nel contempo il patrimonio forestale e la diversità biologica dei territori rurali. La certificazione di qualità del prodotto avviene attraverso un marchio di valenza europea.

La giornata si è conclusa a San Vincenzo Valle Roveto con una degustazione di olio novello di produzione locale.



Il calendario di oggi, venerdì 15 dicembre 2006, prevede alle ore 9.30 presso la sala Celestiniana nel complesso polifunzionale di Collemaggio, la conferenza dibattito “I servizi per la competitività”, nuove tecnologie per le collettività locali.



Alle ore 16.00 presso il Forte spagnolo a L'Aquila è prevista la presentazione dei ventagli artistici antichi donati da Linda Bennati De Dominicis, a cura della Sovrintendenza al Patrimonio Storico Artistico Etno antropologico della Regione Abruzzo.



Alle ore 17.00 sempre presso il Forte Spagnolo, la tavola rotonda sulle pari opportunità “Donne , politica e montagna”



Sabato 16 dicembre alle ore 9.30 presso la sede del Consiglio regionale a L'Aquila ci sarà la seduta straordinaria dei Consigli provinciali congiunti di L'Aquila e Teramo per la sigla del protocollo d'intesa “Alleanza per lo sviluppo del Gran Sasso d'Italia”.



Sarà presente il Presidente del Senato della Repubblica, Franco Marini.

Nella stessa giornata la premiazione delle Forze dell'ordine e dei ragazzi delle scuole elementari e medie della provincia.



Alle 12,30 il Concerto dei Cori della Montagna.





