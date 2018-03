Pittori, scultori, fotografi e decoratori in mostra a Giulianova

GIULIANOVA. L'Associazione Artistica Itinerari Paralleli, organizza “Vernissage”, nella sede di Via Pola, 11, a Giulianova Lido (TE), dall'8 Dicembre 2006 al 6 Gennaio 2007 - Carpe Dìem - Artisti a Confronto. L'inaugurazione della Rassegna si è tenuta lo scorso venerdì 8 dicembre 2006 alle ore 17:00, Orario feriale e festivo 17:00 alle 20:00.



«Vernissage», spiegano i promotori, «è un ritrovo di artisti, è nato con l'obiettivo di riunire tramite incontri, conferenze, corsi, rassegne, ecc. artisti affermati e giovani emergenti per “comunicare” l'arte, per poter dare visibilità alle nuove generazioni e di porre queste in condizioni di dialogo con artisti già affermati. Un confronto delle varie esperienze, tra modi diversi di intendere l'arte e come essa può raggiungere la propria effettualità in vari modi e in varie forme».

In questa rassegna “Cerpe diem” se ne presentano alcune su linee diverse, a volte anche molto lontane ma sicuramente tese, (anche se per materie e maniere e ascendenti culturali diversi,) ad un fine unico ovvero la produzione di opere nell'incondizionata libertà creatrice.

Per la prima volta verrà esposta la produzione artistica di pittori, scultori, fotografi, decoratori, modellatori ecc. e insieme all'ambiente agli odori e sapori si potrà andare ad un confronto delle varie esperienze di una parte importante del territorio Provinciale e Nazionale.







Ecco l'elenco dei partecipanti: Bertacco Alessandro, da Vicenza, Fotografo; Capoferri Geom. Giovanni, da Teramo, Fotografo; Cerquone Arch. Anna, da Teramo, Architetto; Cappelletti Umbertina, da Tortoreto, Pittrice; Centorame Emiliano, da Atri, Pittore; Cordone Carino, da Giulianova, Incisore; Devoti Prof. Giuseppe, da Bellante, Pittore; Di Mattia Sergio, da Bellante, Pittore; Falanga Maria Luisa, da Giulianova, Scultrice; Ferroni Umberto, da Giulianova, Pittore; Feriozzi Luigi, da Bellante, Pittore; Giansante Laura, da Giulianova, Pittrice; Marinelli Luciano, da Bellante, Pittore; Maria Michela Martiri Montebello, da Roma, Pittrice; Meralangelo Prof. Sandro, da Teramo, Pittore; Meralangelo Marino, da Teramo, Pittore; Pandoli Valentina, da Alba Adriatica; Piersanti Sonia, da Teramo, Modellatrice e Decoratrice; Prosperi Antonio, da Atri, Pittore; Prosperi Gaetano, da Atri, Pittore; Piunti Mauro, da Giulianova, Fotografo; Santomo Pierino, Giulianova, Fotografo; Sorgendone Prof. Nicola, da Bellante, Pittore; Vaccarini Elisa, da Giulianova, Pittrice; Giampaolo Dario, da Giulianova, Fotografo.



Walter De Berardinis 11/12/2006 9.22