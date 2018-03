Gli studenti scoprono la questione israelo-palestinese

ABRUZZO. Dal 3 al 15 dicembre si svolgerà la terza edizione del progetto "La linea di Pace Sabra e Shatila Oltre l'Ultimo Cielo", importante appuntamento interculturale internazionale che attraverserà le città di Spoltore, Teramo, Giulianova, Martinsicuro, Pescara, rivolto agli studenti degli istituti di istruzione secondaria e universitari.

Il progetto affronta la complessa questione palestinese-israeliana da un punti di vista speciali che sono quelli del cinema, del teatro, della letteratura e delle conferenze.



ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO



Domenica 3 dicembre Spoltore PE

Società Operaia Mutuo Soccorso

ore 17,30 saluto di benvenuto

ore 18,00 proiezione film-documentario: "Childhood in the midst of mines" di Hicham Kayed ore 18,30 proiezione film-documentario: "Un Infinito Cerchio" di Claudio Camarca ore 19,00 incontro con Moataz Dajani, Claudio Camarca



Lunedì 4 dicembre Teramo

Sala Conferenze Università degli Studi - Coste S. Agostino Colle Parco

ore 9,00: saluto di benvenuto

ore 9,30: proiezione film-documentario: "Un Infinito Cerchio" di

Claudio Camarca

ore 10,00: proiezione film-documentario: "Childhood in the midst of mines" di Hicham Kayed

ore10,30: incontro con Claudio Camarca, Moataz Dajani, Claudio Moffa



Martedì 5 dicembre Giulianova

Kursaal – Lungomare Zara

Ore 9,00: saluto di benvenuto

Ore 10,00: proiezione del film-documentario "Childhood in the midst of mines" di Hicham Kayed Ore 10,30: incontro con Moataz Dajani, artista, pedagogo, direttore del Centro Al-Jana di Beirut



Martedì 5 dicembre Martinsicuro

Sala Consigliare del Comune

ore 17,30: saluto di benvenuto

ore 18,00: proiezione film-documentario: "Childhood in the midst of

mines" di Hicham Kayed

ore 18,30: proiezione film-documentario:"Un Infinito Cerchio" di

Claudio Camarca

ore 19,00: incontro con Moataz Dajani, Claudio Camarca



Mercoledì 6 dicembre Pescara

Auditorium "Castellammare" V.le G. Bovio, 466 (Q.n 5)

ore 9,00: saluto di benvenuto

ore 9,30: proiezione film-documentario: "Un Infinito Cerchio" di

Claudio Camarca

ore 10,00: proiezione film-documentario: "Childhood in the midst of

mines" di Hicham Kayed

ore10,30: incontro con Claudio Camarca e Moataz Dajani



Mercoledì 6 dicembre Pescara

Sala Riunioni "L. Lama" CGIL Via B. Croce, 108 ore 17,30: saluto di benvenuto ore 18,00: proiezione film-documentario: "Childhood in the midst of mines" di Hicham Kayed ore 18,30: proiezione film-documentario: "Un Infinito Cerchio" di Claudio Camarca ore 19,00: incontro con Moataz Dajani, Claudio Camarca



mercoledì 13 dicembre ore 9,00 Teramo

scuola danza Electa Via F. De Paulis 9/A (Hotel Michelangelo) matinée spettacolo"SON ora" liberamente tratto dal libro "Quattro ore a Shatila" di Jean Genet a cura di Deposito Dei Segni, special guest Antonio Caronia



venerdì 15 dicembre ore 9,00

presso Spazio ex-Alici-Teatro Florian Via Italia, 1 Villa Raspa di Spoltore

matinée:

spettacolo "SON ora" liberamente tratto dal libro "Quattro ore a Shatila" di Jean Genet a cura di Deposito Dei Segni, special guest Antonio Caronia





Ospiti di questa edizione saranno:

Moataz Dajani, scultore e pedagogo, responsabile artistico del centro Al-Jana di Beirut; Claudio Camarca regista, scrittore, saggista e giornalista; Claudio Moffa docente di Storia e Istituzioni dei paesi afroasiatici e Direttore Master "Enrico Mattei" in Medioriente, università di Teramo; Antonio Caronia, scrittore saggista, traduttore; DEPOSITO DEI SEGNI, curatori del progetto e anche interpreti della drammaturgia presente nel programma.



Gli Istituti di Istruzione Secondaria che partecipano al progetto sono:

Teramo e provincia Liceo Scientifico "Einstein"; Liceo Scientifico "Milli"; I.T.I "Alessandrini"; I.T.C "Pascal"; I.P.S.I.A.; Liceo Artistico; I.T.C. "Rosa"di Nereto; Liceo Scientifico "Curie" di Giulianova.

Pescara e provincia:

Liceo Scientifico "G. Galilei"; Liceo Artistico "Misticoni"; I.P.S.S.A.R. "De Cecco"; Istituto Magistrale "Marconi"; I.P.S.I.A. "U.

Di Marzio"; I.T.C. "Alessandrini" di Montesilvano; Istituto d'Arte "M.

dei Fiori" Penne.



02/12/2006 8.23