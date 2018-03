Ansia e attacchi di panico:sabato e domenica giornata nazionale per informarsi

ABRUZZO. La Lidap onlus – Lega Italiana contro i disturbi d’ansia, agorafobia e attacchi di panico promuove la Giornata Nazionale contro il Panico: sabato 2 e domenica 3 dicembre. I volontari della Lidap onlus distribuiranno materiale informativo e saranno a disposizione dei cittadini per rispondere a domande sui disturbi legati all’ansia e agli attacchi di panico nelle seguenti città. Iniziative anche in Abruzzo.

L'attacco di panico è una manifestazione ansiosa violenta che può scatenarsi all'improvviso, senza alcun preavviso, in qualsiasi luogo e circostanza, con sintomi d'ordine fisico/neurovegetativo (tachicardia, senso di soffocamento, fitte al torace, sudorazione abbondante, tremori, rigidità muscolare) e psichico (senso di morte imminente, per infarto o ictus, paura d'impazzire e/o di perdere il controllo di sé).

Attacchi di panico sporadici e di lieve entità in condizioni di stress particolari colpiscono il 30-35% della popolazione, prevalentemente giovanile.

I veri attacchi di panico di interesse clinico colpiscono il 2-3% della popolazione con una particolare prevalenza nei giovani dai 25 ai 30 anni, di sesso femminile. In questo periodo della vita ogni individuo pone le basi per quella che sarà la sua vita familiare e lavorativa. Gli attacchi di panico, se non tempestivamente curati, possono quindi condizionare definitivamente il futuro di chi ne è colpito.



Ecco dove informarsi:



• Catania, Via Etnea (solo nella giornata del 2 dicembre)

• Guardiagrele (Chieti), Piazza Santa Maria Maggiore

• La Spezia, Corso Cavour, davanti Zara (solo nella giornata del 2 dicembre)

• Milano, Piazza Cordusio (solo nella giornata del 2 dicembre)

• Napoli, Chiesa San Giorgio Maggiore – Forcella (solo nella giornata del 3 dicembre)

• Parma, Piazza Rondanini (solo nella giornata del 3 dicembre)

• Roma, Via Cola di Rienzo n. 156, davanti Mango

• Siracusa, Molo di Sant'Antonio

• Vicenza, Asl n. 6 - Ospedale di Vicenza (solo nella giornata del 2 dicembre)



A Roma la manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali e per la famiglia, del Comune di Roma - Assessorato alle politiche sociali e promozione della salute, del XVII Municipio e del Segretariato Sociale della Rai.

Scopo dell'iniziativa è quello di contribuire alla campagna di informazione e sensibilizzazione sul Disturbo da Attacchi di Panico.

Attraverso la distribuzione di piante di ciclamino si raccoglieranno fondi per l'organizzazione di eventi di divulgazione.



