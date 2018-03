Ufologi abruzzesi a congresso domenica al "Vittoria Colonna"

PESCARA. Domenica 3 dicembre dalle ore 9.30 alle 13.30, presso il Museo d’Arte Moderna “Vittoria Colonna” in Piazza I° Maggio a Pescara si terrà la terza edizione del Congresso di Ufologia d’Abruzzo. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Ufobserver in collaborazione con il Centro Ufologico Nazionale.





L'ingresso è libero. Tra gli ospiti relatori spicca la presenza del Dr. Roberto Pinotti, sociologo, presidente del Centro Ufologico Nazionale, autore di molti libri sull'argomento.«Lo studioso parlerà di Ufo e Cinema», spiega il presidente della associazione Marco Forconi, «riesaminando gli indizi, depistaggi, messaggi subliminali organizzati dalla potente macchina dell'intelligence americana per coinvolgere Hollywood e la tv nella più grande operazione di imprinting mai tentata: evitare il panico qualora, prima o poi, gli alieni decidano di scendere sul nostro pianeta. Il Dr. Luca Scantamburlo, giornalista scientifico e scrittore, parlerà delle sue ricerche sul famoso decimo pianeta del sistema solare e presenterà una serie di inquietanti indizi squisitamente scientifici sulla reale presenza del famoso pianeta conosciuto già dai Sumeri, e da questi ultimi ritenuto abitato da una razza superiore molto evoluta».Infine il coordinatore del Centro Ufologico Nazionale per Abruzzo e Molise, Raffaello d'Alfonso, effettuerà una presentazione di fotografie e filmati di Ufo realizzati in Abruzzo dal 2001 al 2006.01/12/2006 7.19