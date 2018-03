Cultura. "In famiglia al Museo Cascella"

PESCARA. Dal 26 novembre e 3 dicembre tornano le iniziative dedicate a tutta la famiglia. Il Museo Civico Basilio Cascella torna ad aprire le porte per le iniziative domenicali destinate alle famiglie, dal titolo "Domenica al museo. In famiglia al Museo Cascella".

Domenica 26 novembre e domenica 3 dicembre 2006 il museo sarà aperto mattina e pomeriggio, ore 10-13, 16-19 con ingresso gratuito. Le attività consisteranno in percorsi di scoperta delle opere del museo, appositamente progettati per famiglie con bambini e ragazzi dai 5 ai

12 anni e che consentiranno a grandi e piccini di visitare il museo in maniera ad un tempo piacevole e interessante.

Nelle due date, 26 novembre e 3 dicembre, si svolgeranno gli stessi percorsi. Questi, saranno incentrati su Basilio, le sue matrici litografiche e la produzione di cartoline, su Pietro e la scultura monumentale. I titoli dei percorsi sono: "Basilio e la cartolina artistica", "Basilio tra matrici e stampe", "Pietro e il territorio tra scultura monumentale e fontane", "Pietro dentro e fuori il museo".

Ideazione e organizzazione dei percorsi e dell'intera iniziativa sono a cura dello storico dell'arte Irene Di Ruscio, che per il Comune di Pescara si sta occupando anche dei laboratori didattici per le scuole.

Per l'accesso al museo nelle due giornate, non è richiesta alcuna prenotazione. Le famiglie accederanno alle sale per gruppi, in maniera continuata fino al numero massimo di persone consentito per la sicurezza delle opere esposte; di lì in poi, l'accesso avverrà man mano che le sale verranno lasciate libere da chi nel frattempo avrà concluso i percorsi.

Dopo l'accoglienza, le famiglie verranno introdotte al museo e alle modalità di visita della giornata, verranno dotate dei materiali necessari a svolgere i percorsi di scoperta, diversificati a seconda delle età dei bambini e ragazzi, e insieme, genitori e figli, condurranno le loro attività apprendendo attraverso modalità di carattere operativo qualche cosa di più sui Cascella e sulle opere esposte.

Intanto al museo si svolgono regolarmente le attività didattiche di laboratorio per le scuole.

Dal principio di ottobre ad oggi sono stati svolti 22 laboratori didattici della durata di 2 ore e mezza circa ciascuno, su sei diverse tematiche. Vi hanno partecipato 500 persone, di cui 457 alunni e 43 docenti accompagnatori per un totale di 23 classi.



25/11/2006 9.34