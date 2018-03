Sabato a Martinsicuro il XIV Premio Val Vibrata

MARTINSICURO. Sabato 25 novembre 2006 si svolgerà la 14° edizione del “Premio Val Vibrata”, istituito per premiare i più importanti ed emergenti imprenditori della provincia teramana. È l’unico premio della vallata vibratiana che resiste nel tempo ed anche quest’anno si preannuncia un successo.

La manifestazione quest'anno si svolgerà a Villa Rosa di Martinsicuro presso il salone delle feste del Park-Hotel, alle ore 20:30. Presidente del premio l'avvocato Gabriele Rapali presente fin dalla sua istituzione. Il vice presidente il costruttore Dino Gavioli.

Il Premio verrà consegnato alle imprese che hanno conseguito negli anni performance degne di nota. Nel corso della serata, in cui non mancheranno i quadri moda e di spettacolo, organizzata dall'Agenzia Vertigò diretta da Letizia Soccio e Lino Pontuti, si provvederà, oltre alla premiazione degli imprenditori anche a quella del Sindaco dell'Anno che, in questa edizione, sarà il dott. Valerio Caserta, primo cittadino di Alba Adriatica. Nelle edizioni passate, sono stati premiati i sindaci di Torano Nuovo e Tortoreto, precisamente Dino Pepe e Domenico Di Matteo.

L'evento di quest'anno, è intitolato alla memoria di Gaetano D'Annuntiis, assessore regionale deceduto dieci anni or sono e all'emigrante Pasquale Iachini, costruttore edile italo-venezuelano, deceduto lo scorso anno.

Ospiti d'onore il più volte Ministro di Stato Remo Gaspari e il dott. Rocco Salini, già Sottosegretario di Stato alla Sanità nel precedente governo.

La serata di gala, che vedrà la partecipazione di Valeria, di “Amici” programma condotto da Maria De Filippi, che si esibirà in una performance canora e di Francesca Cipriani del Grande Fratello, sarà presentata da Luca Sestili, assistito dalla bella miss Swetla Lozanova.



24/11/2006 8.50