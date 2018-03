"Breve rassegna cultuale del Centro Abruzzo", il quarto volume

SULMONA. Presentazione del quarto volume a cura di Antonio Cadei dell'Accademia dei Lincei.



L'associazione culturale "Insieme per il Centro Abruzzo" in collaborazione con il "Borgo Pacentrano", venerdì 24 novembre alle ore 18.00, presso la sala consiliare della Comunità Montana Peligna, in via Angeloni a Sulmona, presenta il quarto volume della propria collana "Breve rassegna culturale del Centro Abruzzo".

La pubblicazione è stata realizzata grazie all'apporto di vari esponenti della cultura abruzzese. I lettori troveranno, per esempio, i saggi di Ottaviano Giannangeli con una biografia del poeta Umberto Postiglione, di Panfilo Petrella, già sindaco di Pratola Peligna, che traccia la storia particolareggiata di quella che fu la famosa banda musicale della sua cittadina. Marco Notarmuzzi invece ci porterà a Scanno per narrarci dell'influenza della pastorizia nella cultura popolare fino alla metà del novecento.

La presentazione del volume sarà curata da Antonio Cadei, docente ordinario di "Storia dell'arte medioevale" presso "La Sapienza" di Roma, nonché membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei e della Pontificia Accademia di Archeologia Cristiana. Ad affiancare Cadei ci sarà anche Pio Francesco Pistilli, ordinario di "Storia di architettura medioevale", sempre presso l'università La Sapienza, emerito studioso e grande estimatore dell'Acquedotto Medioevale realizzato dai Normanni, fra i monumenti simbolo di Sulmona, che quest'anno compie 750 anni dalla costruzione.

Nell'occasione Antonio Cadei illustrarà, in anteprima, la sua ultima opera: "La forma del castello. L'imperatore Federico II e la Terrasanta"

23/11/2006 9.45