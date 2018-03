Laboratori di danza a Spoltore

SPOLTORE - L'associazione “I Colori del Territorio”, dopo aver inaugurato nei giorni scorsi alcuni laboratori di canto e musica tradizionale, il 24 novembre darà il via al laboratorio di danza tradizionale che si svolgerà presso l'Area E-spò, in via Dietro Le Mura 16/1.

I laboratori, giunti alla terza edizione, rappresentano un'occasione di studio e di riflessione sulla cultura popolare: un modo per avvicinarsi al linguaggio musicale e corporeo del mondo contadino, a cui va aggiunto il divertimento ed il piacere di stare insieme.

I corsi si svolgono con il patrocinio dell'assessorato alla cultura della Regione Abruzzo, della Presidenza del Consiglio della Città di Pescara e dell'assessorato al Turismo della Città di Spoltore.

Nonostante l'attenta partecipazione degli enti sopra menzionati, va ricordato che solo grazie all'esistenza e al lavoro capillare delle associazioni culturali, presenti sul territorio, è possibile scoprire simili iniziative.

L'edizione dei laboratori in corso, infatti, sono stati possibili grazie alla collaborazione dell'associazione culturale “Il Passagallo”, l'associazione “Spazi Neutrali” e del “Centro Antropologico Territoriale degli Abruzzi”, i quali hanno sposato l'iniziativa promossa dall'associazione spoltorese “I Colori del Territorio”.

«Per quanto riguarda il laboratorio di apprendimento della danza tradizionale - ha affermato Edgardo Cotellucci, presidente dell'associazione “I Colori del Territorio” - il programma prevede l'approfondimento delle danze nell'area degli Abruzzi. Il tutto sarà diretto dal docente Francesco Stoppa e accompagnato dai suonatori Adorino Graziani e Andrea Marcello, i quali renderanno particolarmente piacevole le serate animate da musica dal vivo».

Le lezioni si svolgeranno il venerdì sera, due volte al mese, ed andranno avanti fino al prossimo aprile. La conclusione è prevista con la festa dei laboratori inserita nell'ambito dell'ottava edizione della manifestazione “I Colori del Territorio”.

Ivan D'Alberto 20/11/2006 11.58