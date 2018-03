L’Abruzzo della pace: istituiti un premio ed il registro delle associazioni

ABRUZZO. Il Comitato Per la Pace e I diritti Umani della Regione Abruzzo, al fine di promuovere e diffondere una cultura di educazione alla pace e ai diritti umani, promuove un concorso che ha come tema centrale la pace intesa come diritto fondamentale dei popoli e di ogni individuo.Il principio guida del concorso Premio "Abruzzo per la pace e i diritti Umani" è il concetto contenuto all'Articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.Il premio, articolato in cinque sezioni, intende premiare una personalità la cui opera testimoni o rispecchi valori di pace; i laureati di qualsiasi università italiana, di qualsiasi corso di laurea, triennale o specialistica, la cui tesi di laurea, discussa dal 2001/2002 ad oggi, abbia approfondito temi e problematiche incentrate sui diritti umani e la pace.Due prodotti video che si distingueranno per la capacità di esprimere valori e contenuti pacifisti, due testi, e cinque foto meritevoli di diffondere una cultura della pace.Al fine di favorire il radicamento nella comunità abruzzese di una cultura attenta alle problematiche sociali connesse ai principi di libertà e solidarietà umana, la Regione Abruzzo ha inoltre istituito "Il Registro regionale degli organismi operanti per la pace e per i Diritti Umani.Al cui registro possono iscriversi tutti gli organismi che nell'atto costitutivo prevedono fra gli scopi sociali, iniziative culturali di educazione alla pace, ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione, della difesa nonviolenta, della gestione dei conflitti e della solidarietà.Le domande di partecipazione e le relative opere in concorso devono pervenire entro il 20 novembre 2006 (farà fede il timbro postale, se inviati per posta) all'indirizzo della segreteria del Premio: PREMIO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - Regione Abruzzo - Servizio Politiche Culturali Editoriali e dello Spettacolo - Via Roio 12, 67100 L'Aquila.





