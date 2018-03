Nasce l’associazione Galilei degli ex alunni del liceo scientifico

PESCARA. Si è svolta presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Pescara la presentazione dell’Associazione Culturale “Galilei Abruzzo”. L’Associazione si propone di promuovere la conoscenza e valorizzare lo spirito educativo e formativo del Liceo, esaltandone i principi e gli insegnamenti su cui fondano tutti i criteri didattici dello stesso e di operare al fine di mantenere i legami con chiunque nei diversi ruoli abbia frequentato, frequenti e frequenterà l’Istituto.

Il Dirigente Scolastico Fernando Calati ha evidenziato come il Liceo “G. Galilei” è ormai «una delle scuole superiori più all'avanguardia d'Italia e, inoltre, è stata inserita in un recente studio effettuato dalla rivista “Il Mondo” tra le prime dieci migliori scuole della penisola».

Il Presidente, Nicola Coletta, ha ricordato come nell'Associazione siano in gioco «passato, presente e futuro».

Il passato è rappresentato da chi come lui ha insegnato nella scuola e che ora mette a disposizione la sua grande esperienza, il presente è rappresentato dal preside Calati, colonna portante dell'intero istituto e il futuro dai giovani che si sono messi alla guida dell'Associazione.

Segretario generale è stato eletto il ventenne Mattia Giansante che ha dichiarato di voler riportare in città «un piano di discussione basato sulla cultura e non sulla sintesi».

«Questo progetto, ambizioso e fondamentale», ha detto Giansante, «è stato accettato da tutti i giovani dell'Associazione con lo stesso spirito con cui hanno affrontato successi e insuccessi scolastici e dalla cui sintesi è sorta la capacità di delineare il proprio ruolo nella società».







SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE



L'Associazione lo scopo di:

- promuovere la conoscenza e valorizzare lo spirito educativo e formativo del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Pescara, esaltandone i principi e gli insegnamenti su cui fondano tutti i criteri didattici dello stesso;

- operare al fine di mantenere i legami con chiunque nei diversi ruoli abbia frequentato, frequenti e frequenterà il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Pescara;

- gestire i lasciti e le denominazioni onorifiche;

- predisporre ogni iniziativa atta a favorire la partecipazione diretta del cittadino alla vita delle Istituzioni scolastiche, sociali, universitarie, accademiche ed altre;

- promuovere la costituzione di programmi e corsi di formazione e di ogni altro tipo in collaborazione con Università, centri di formazione culturale e professionale riconosciuti, enti strumentali e partecipati, scuole pubbliche, private e militari nonché associazioni di rappresentanza e tutela;

- promuovere l'istituzione di borse di studio, premi letterari, giornalistici, di pittura, di musica, di intrattenimento, di sport e di cultura in generale;

- elaborare proposte e progetti globali per un più intenso coinvolgimento della società civile nelle espressioni civiche ed istituzionali;

- stimolare il dialogo e l'integrazione, organizzare convegni, dibattiti, congressi ed editare, pubblicare e diffondere libri e pubblicazioni di ogni genere;

- promuovere iniziative culturali in genere e in particolare a favore dei giovani e volte alla formazione e alla partecipazione civile e sociale;

- sviluppare in concreto forme di solidarietà in difesa dei valori della persona umana, nelle sue molteplici valenze morali e spirituali;

- organizzare mostre, cineforum, proiezione e diffusione di audiovisi, visite culturali guidate e viaggi di studio;

- promuovere lo studio, la progettazione del recupero e della valorizzazione di opere di alto valore storico, artistico e culturale, anche mediante rapporti di collaborazione con altri enti pubblici e privati, singoli individui ed associazioni che abbiano finalità analoghe all'Associazione Culturale “Galilei Abruzzo”;

- organizzare iniziative tese ad accrescere la cultura e la coscienza ambientale dei cittadini;

- svolgere ogni altra iniziativa utile alla promozione educativa, morale, umana e sociale;

- promuovere iniziative idonee a favorire una adeguata conoscenza del mercato del lavoro nei giovani nonché un loro efficace inserimento nella vita attiva;

- promuovere e coordinare azioni di volontariato al fine di sopperire alla carenza di servizi assistenziali in favore delle categorie più deboli della società.



ORGANIGRAMMA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “GALILEI Abruzzo”



Segretario Generale: Mattia GIANSANTE;

Presidente: Nicola COLETTA;

Vice-Presidente: Livio DI BARTOLOMEO;

Resp. Pubbliche Relazioni: Gieseppe DI BUCCHIANICO;

Tesoriere: Rocco NATALE;

Consigliere: Luigi Fernando CALATI;

Consigliere: Salvatore BARLETTA



