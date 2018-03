Al porto turistico il 1° workshop di enogastronomia, arte e cultura

PESCARA. Un workshop riservato all’incontro “business to business” tra gli operatori turistici abruzzesi, da un lato, e Tour Operator, agenzie di viaggi, giornalisti del settore, italiani e stranieri, dall’altro. Un’iniziativa nata per promuovere il turismo nella nostra regione nei segmenti dell’enogastronomia, arte e cultura.

È “B2B Abruzzo”, 1° Workshop di enogastronomia, arte e cultura che si svolgerà, dal 25 al 28 ottobre, al Porto Turistico Marina di Pescara. La manifestazione è organizzata nell'ambito di Mostra Mediterranea, la storica fiera del settore agroalimentare giunta alla sua XXI edizione e che apre così i suoi orizzonti al turismo tout court, grazie all'iniziativa congiunta della Camera di Commercio di Pescara e dell'Aptr – Regione Abruzzo. L'iniziativa è realizzata con il contributo di Unioncamere, dell'ISNART (Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche), di Unioncamere Abruzzo, della Provincia e del Comune dell'Aquila e si avvale del patrocinio della Regione Abruzzo, dell'Enit, di Expo CTS – Bit 2007 e di SKY Television.

L'evento prenderà il via il 25 ottobre, con una cena di gala nel Castello cinquecentesco dell'Aquila i cui protagonisti saranno i sapori dell'entroterra abruzzese. Durante la serata ci sarà anche la consegna del “Premio ospitalità d'Abruzzo ISNART” riservato all'albergo e ai due ristoranti - uno appartenente alla categoria “gourmet” e l'altro alla categoria “tipico regionale” – abruzzesi risultati vincitori sulla base della votazione fatta dai clienti stessi delle strutture e tesa a valutare la qualità dei servizi fruiti.

Il programma prevede poi, nelle giornate del 26 e 27 ottobre, la realizzazione di appositi “educational tour” riservati ad operatori del settore, durante i quali verranno toccate tutte le località turisticamente più rilevanti delle 4 Province, per esaltare l'affascinante mix di arte cultura e tradizioni enogastronomiche della nostra regione.

Il 28 ottobre, infine, nella splendida cornice del Porto Turistico “Marina di Pescara”, verranno presentati agli addetti ai lavori proposte e pacchetti turistici da parte degli operatori abruzzesi accreditati. Il workshop si chiuderà con una cena a base di specialità marinare.

Il progetto “B2B Abruzzo” nasce dall'esigenza di stimolare, tra gli operatori locali, la promozione e commercializzazione di un'offerta che consenta di soddisfare al meglio le nuove esigenze del turista, sempre più attratto da un'esperienza da vivere in un dato territorio che gli permetta di “assaporarlo” a tutto tondo. Allo stesso tempo rilancia il turismo legato ad enogastronomia, arte e cultura nella nostra regione, settori da sviluppare in quanto possono ulteriormente favorire la destagionalizzazione dell'offerta turistica, e venire così incontro alle esigenze di tanti visitatori, soprattutto stranieri, che hanno finalmente scoperto la ricchezza del nostro patrimonio.

La Camera di Commercio di Pescara e l'Aptr puntano molto su questa manifestazione che è destinata ad acquisire un'importanza sempre maggiore all'interno della propria politica di sviluppo del turismo locale, una scelta confortata dai lusinghieri apprezzamenti che “B2B Abruzzo” sta già raccogliendo tra gli operatori sia pubblici che privati del settore.





