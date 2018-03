Fara San Martino in un clic: fotoraduno e mostre fotografiche

FARA SAN MARTINO. Fari puntati sulla fotografia sabato 14 e domenica 15 ottobre a Fara San Martino.

Il piccolo centro della provincia di Chieti ospiterà infatti il nono Fotoraduno Fiaf Abruzzo 2006. Tante manifestazioni collaterali, inoltre, arricchiranno questa due giorni dedicata alla fotografia.

Si inizia sabato pomeriggio a partire dalle 18 con un seminario dal tema “Lettura strumentale della fotografia” a cura del professor Enrico Maddalena.

Seguirà, alle 19.30 “Paesaggio a modo mio”, proiezioni in digitale di Giuseppe Cannoni. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno presso l'hotel del Camerlengo.

Domenica 15 sarà invece la volta del “Portfolio Aternum 2006”, manifestazione patrocinata dalla Fiaf (federazione italiana associazioni fotografiche). La selezione per partecipare alla manifestazione, aperta a tutti, avrà luogo presso l'hotel del Camerlengo, in concomitanza con il Fotoraduno Fiaf Abruzzo 2006, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Per partecipare bisogna iscriversi alla segreteria della manifestazione (brunocolalongo@libero.it).

Gli appuntamenti proseguiranno, sempre domenica, con “Acropolis”, mostra fotografica personale di Giorgio Tani, con una collettiva di fotografi pugliesi e con la collettiva di fotografi abruzzesi – tema libero e tema Abruzzo.

Dalle meraviglie d'Abruzzo alle bellezze “in carne” con “Modelli per un giorno”, due postazioni fotografiche a tema “ritratto, visi, volti”, in cui i fotografici potranno “immortalare” bellissime modelle presenti all'hotel del Camerlengo. E ancora tante altre iniziative.

La manifestazione è organizzata da C.F. Controluce e hotel del Camerlengo.



13/10/2006 8.11