I Concerti autunnali di "Marsica Musica intorno al mondo"

La Fondazione Accademia Arco, nata nel 1997, ha lo scopo di promuovere le radici comuni delle culture asiatiche ed europee.

Essa esprime, attraverso la musica il canto e la danza, un linguaggio universale che accomuna le diverse scuole e tradizioni dei due continenti. Obiettivo principale della fondazione è riaprire la stagione concertistica “Marsica musica intorno al mondo”, una vera e propria manifestazione di culture e linguaggi musicali che rendono omaggio alle fantastiche terre marsicane.

Sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, “Marsica musica intorno al mondo” ha ottenuto il patrocinio nella regione Abruzzo.

I comuni partecipanti sono: Avezzano, Carsoli, Celano, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Tagliacozzo e Trasacco.

La rappresentazione, inaugurata l'8 luglio ad Alba Fucens, ha ospitato nel suo spettacolare anfiteatro romano Michele Placido; è proseguita a Celano dove si è potuto assistere alle più svariate esibizioni, dalla musica classica a quella tradizional popolare, fino ad arrivare alle musiche celtiche suonate con particolari strumenti poco conosciuti.

Dopo i vari spettacoli estivi, si riparte con quelli autunnali che cominceranno il 7 ottobre e si concluderanno il 7 dicembre.



Ecco le date delle varie rappresentazioni che si terranno nei comuni citati:



7 ottobre, ore 18:00 - a Carsoli, nella Chiesa del Carmine, si esibiranno in concerto il gruppo Romabarocca Ensemble, fondato nel 1994 dal musicologo Lorenzo Tozzi. La tradizione musicale centro meridionale del sei settecento è il tema fondamentale del gruppo. Con il loro vasto repertorio composto di musiche sacre e profane, il gruppo si è esibito in importanti tour italiani ed internazionali.



14 ottobre, ore 18:00 - a Tra sacco, nella Basilica dei SS Cesidio e Rufino, si esibirà un'importante quartetto di clarinetti, il “Quartetto decibel” del Conservatorio di S Cecilia. I componenti sono tutti vincitori di svariati concorsi nazionali e internazionali e la loro musica vede un vasto repertorio che include la musica rinascimentale fino a quella dei giorni nostri.



Sabato 21 e domenica 22 ottobre, il quartetto ARS NOVA della Filarmonica statale di Astrakhan (Russia) si vedrà in concerto presso la Chiesa di Santa Vittoria di Carsoli e il castello Orsini di Avezzano. Il gruppo, composto da primo violino, secondo violino, viola e violoncello, ha come obiettivo fondamentale quello di spaziare la musica dei grandi maestri come Bach, Haydn, Mozart fino a giungere a tutt'altro genere quale il jazz, lo show tunes e il tango.



Sabato 28 ottobre, ore 18:00 - a Carsoli, nella Chiesa di S Vittoria, si potrà assistere alla rappresentazione musicale del Coro delle Voci Bianche Aureliano fondato nel 1973 da Bruna Liguori Valenti, docente di corsi di aggiornamento per la vocalità e la direzione di coro, membro della commissione artistica dell'A.R.C.L. (Associazione Regionale Cori del Lazio) e giudice in Concorsi nazionali e internazionali.



Sabato 4 novembre, ore 18:00 - in Magliano de' Marsi, nell'Auditorium si svolgerà lo spettacolare concerto del Fusion Clarinet Quartet, quartetto abruzzese di clarinetti. I musicisti del quartetto affronteranno un esteso repertorio che va dalle opere di Mozart e Rossini ai pezzi jazz di Klezmer.



Sabato 11 novembre, ore 18:00 - in Avezzano, Castello Orsini, Violetta Egorova in un concerto al pianoforte. Vincitrice di molti concorsi internazionali la giovane Violetta appartiene alla nuova generazione dei pianisti di talento grazie alle sue doti artistiche creative e passionali.



Sabato 18 novembre, ore 18:00 a Tagliacozzo, presso il teatro Talia, la violinista Daniela Romacker e il pianista Mario Cavaceppi appariranno in un inconfondibile duetto fatto di massima espressione sonora. Il violino “magico” della Romacker e la sua sicurezza nel pizzicare le corde del violino sono le caratteristiche vincenti della violinista che grazie all'accompagnamento del suo partner Mario Cavaceppi creano una melodia etnica e Tzigana.



Sabato 24 novembre, ore 21:00 – ad Avezzano, nel Castello Orsini, si esibiranno in concerto un giovane gruppo di fiorentini accomunati tutti da un grande spirito d'amicizia e la passione per il jazz



Sabato 7 dicembre, ore 21:00 - a Tagliacozzo, presso la Chiesa dell'Annunziata, il Coro dell'Accademia filarmonica romana mostrerà le sue doti artistiche sotto la guida di M° Pablo Colino. Il genere musicale comprende vari tipi di canto, da quello gregoriano ai canti ispirati al folklore internazionale.



