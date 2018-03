Master universitario di perfezionamento in scrittura creativa e sceneggiatura

TERAMO. Quarta edizione per il master di perfezionamento in Scrittura Creativa e Sceneggiatura, che, fornendo anche competenze per la creazione di format radiofonici e siti internet, ha lo scopo principale di formare una nuova figura professionale. Una sorta di scrittore capace di raccontare e creare storie per la televisione e la pubblicità.

In pratica, un esperto di “scrittura creativa per i media”.

Il Master, che è affiancato da un laboratorio tv ed ha il supporto di partners di rilievo.

Dalla scorsa edizione ha inaugurato una linea parallela, con laboratori d'inglese per chi voglia lavorare nella traduzione e adattamento di letteratura di genere. 200 le ore d'aula dai primi di febbraio alla fine di giugno (a settimane alterne) e almeno altrettante le ore di stages formativi, che assorbono dalle 200 alle 480 ore di formazione e in alcuni casi si prolungano dai tre ai sei mesi.

Da non dimenticare anche l'ideazione di campagne pubblicitarie e siti web, quantificabile in non meno di 500 ore a studente.

Il master, poi, sarà arricchito da stages presso reti televisive, studi di sceneggiatori e agenzie di pubblicità, studi multimediali, nonché set e sale montaggio e regia, dove gli allievi potranno avere una conoscenza diretta del ciclo di produzione che porta dalla scrittura solitaria alla creazione di un prodotto mediale.

Le competenze specifiche saranno realizzate attraverso un'idea di storia seriale, un soggetto per un corto, uno storyboard pubblicitario, un format radiofonico, il progetto di un sito o altro prodotto multimediale, che saranno valutati da esperti e strutture editoriali. La didattica del master sarà fortemente interattiva (lezioni-laboratorio e laboratori di scrittura) e si avvarrà del lavoro di gruppo con un tutor per la creazione di campagne pubblicitarie e l'elaborazione di sceneggiature su soggetti originali.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2006, all'Università degli studi di Teramo.

La graduatoria degli ammessi al master sarà pubblicata sul sito dell'Ateneo entro lunedì 29 gennaio 2007 e sarà affissa nella bacheca della Facoltà.

Massimo Giuliano 04/10/2006 8.20