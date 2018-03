Aperta fino al 1 ottobre la mostra di strumenti di musica antica

SPOLTORE. Ancora pochi giorni per poter ammirare gli strumenti di musica antica esposti nella Casa della Cultura di Spoltore. La mostra dal titolo “Strumenti musicali antichi e costruttori d'oggi”, inaugurata in occasione delle Giornate europee del patrimonio, resterà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, fino a domenica 1 ottobre, tutti i giorni dalle 17 alle 20. L'esposizione, curata dalla clavicembalista Giusy De Berardinis e da Valentina Chiola presidente dell'associazione Kamerton, e sostenuta dell'Assessorato alla cultura della Provincia, ha già visto la partecipazione di molti visitatori. L'idea della mostra è nata da alcuni musicisti che hanno notato la concentrazione, sul territorio provinciale nell'area metropolitana, di validi artigiani specializzati in un'attività molto particolare e fondamentale per la tutela della musica antica: la riproduzione degli antichi strumenti musicali. La maestria di questi artigiani, che riescono a costruire fedelissime copie storiche, è dovuta non solo alla loro innata abilità manuale ma anche a lunghi e pazienti studi sull'iconografia dell'epoca.

Alla mostra si potranno apprezzare molti tipi di strumenti musicali appartenenti a diversi periodi storici: gli strumenti popolari di tradizione, come zampogne e ciaramelle sono dell'artigiano Roberto Cellini, gli strumenti medievali sono di Marco Giacintucci, mentre sono dell'artigiano Roberto Paol'Emilio le viole da gamba. Ci sono, infine, i fratelli Pietro e Beniamino Toro che, con passione e dedizione, continuano la centenaria produzione di corde in budello a Salle. La bravura di questi artigiani è nota ben oltre la nostra provincia. Le copie degli strumenti sono infatti richieste in Italia e all'estero, mentre le corde dei fratelli Toro sono destinate a interpreti affermati di musica antica in ambito internazionale e hanno conquistato, da poco, anche il mercato giapponese.



