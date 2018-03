"L’uomo e la macchina" in mostra a Giulianova

GIULIANOVA. Sabato 23 settembre alle ore 18.30 presso le sale del Museo d’Arte dello Splendore verrà inaugurata la mostra “L’uomo e la macchina” di Sergio Sarri.



Sarri ha posto al centro della sua opera il rapporto fra l'uomo e la macchina che ha iniziato a sviluppare in seguito a un viaggio negli Stati Uniti compiuto nel 1965.

Nelle opere in mostra, che appartengono soprattutto alla sua produzione più recente, egli attua, come scrive il curatore Enzo Di Martino, «una sorta di tortuoso “zapping” visivo - a volte indirizzato da segni e segnali, frecce e “indicazioni” - configurando una voce che riconosciamo, che ci appartiene, un grido allarmato che obbliga a guardare al proprio interno, che costringe ad osservare con altri occhi le molte immagini che consumiamo ogni giorno, ad ascoltare con una diversa attenzione il silenzio dal quale proviene ogni suono, ogni parola della nostra vita».

Sergio Sarri, torinese di nascita, milanese d'adozione e cittadino del mondo per i numerosi viaggi compiuti, ha esposto in mostre personali nelle principali città italiane e straniere; ha partecipato a importanti rassegne d'arte, fra le quali la Biennale di Venezia e la Quadriennale di Roma, e ottenuto prestigiosi premi e riconoscimenti.



La mostra si terrà dal 23 settembre al 31 ottobre 2006 con apertura dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 dal martedì alla domenica. Il lunedì chiuso. Info 085/8007157.

Sito internet www.museodellosplendore.it.



18/09/2006 9.24