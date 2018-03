Al reporter abruzzese Antonio Russo il premio Testimone di Pace 2006

OVADA (AL). E’ andato ad Antonio Russo il Premio Testimone di Pace 2006. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, 11 settembre, alle ore 20.30, nella gremita sala del Teatro Splendor di Ovada (Al). L'ULTIMA EDIZIONE DEL PREMIO RUSSO

L'assegnazione del riconoscimento al reporter abruzzese scomparso nel 2000 è stata accolta da un lungo e caloroso applauso del pubblico presente in sala.La figura umana e professionale di Antonio Russo è stata ricordata attraverso la proiezione di un video clip e la toccante testimonianza della madre, Beatrice Russo, in collegamento telefonico con la cerimonia di premiazione perchè impossibilitata a presenziarvi fisicamente.«Ringrazio tutti gli organizzatori», ha detto, «li ringrazio soprattutto perché hanno definito Antonio un testimone di pace. Mio figlio lo era veramente. Amava la pace e pensava che la pace non fosse possibile senza la giustizia e che la giustizia non fosse a sua volta possibile senza la verità. Il suo lavoro consisteva proprio in questo: nel far conoscere la verità in vista della pace».Con queste parole Beatrice Russo, Presidente della Fondazione Antonio Russo, ha ricordato l'impegno e la passione che Antonio metteva nel suo lavoro di reporter di guerra e i valori in cui credeva e che gli sono valsi l'importante riconoscimento. Antonio Russo, lo ricordiamo, è stato ucciso il 16 ottobre di sei anni fa a Tblisi (Georgia), mentre era impegnato a raccogliere notizie per raccontare al mondo intero quanto stava accadendo in territorio ceceno nel conflitto in corso con i russi.Promosso dal Comune di Ovada (AL) e dal Centro Ovadese per la Pace e la Nonviolenza “Rachel Corrie”, il Premio “Testimoni di Pace” è, cronologicamente parlando, l'ultimo riconoscimento al lavoro svolto da Antonio come reporter di guerra.Precedentemente gli sono stati assegnati: il Premio Città di Trento, il Premio Sarteano, il Premio Andrea Barbato, il Premio Ischia, il Premio Pietro Aretino, il Premio Saint-Vincent, il Premio Val di Sole–Comune di Dimaro e il Premio Italia "Diritti Umani".Nel corso della serata sono stati ricordati altri operatori dell'informazione che come Antonio hanno pagato il prezzo più alto per l'impegno profuso nel descrivere, con onestà e correttezza, la realtà della guerra: Maria Grazia Cutuli († 2001 Afghanistan), Raffaele Ciriello († 2002 Ramallah, Palestina) ed Enzo Baldoni († 2004 Iraq). E proprio alle figure di Ciriello e Baldoni, ricordate insieme a quella di Antonio, la Fondazione Russo rispettivamente nel 2003 e nel 2004 ha assegnato il Premio “Antonio Russo” la cui quinta edizione si terrà il prossimo 14 ottobre a Francavilla al Mare a Palazzo Sirena.12/09/2006 19.42