Dal 14 a Spoltore la mostra della pittrice Ileana Di Damaso

Sarà inaugurata il prossimo 14 settembre la mostra personale d'arte contemporanea dell'artista Ileana Di Damaso. La giovane pittrice di Spoltore, iscritta all'accademia di belle arti dell'Aquila, esporrà i suoi lavori fino al prossimo 17 settembre nell'ambito della manifestazione culturale "Festa del Vino" della città di Spoltore.

Predilige l'olio su tela ma non disdegna l'acrilico e le altre tecniche.

«Nelle mie opere», spiega l'autrice, «interrogo continuamente la mia interiorità attraverso la profonda ricerca artistica. Tra simboli onirici e stati di inquietudine umana dipingo un'arte che nasce dalla mia stessa anima.

Osservare una mia opera è come intraprendere un viaggio in dimensioni lontane, tra figure umane che chiedono l'uscita dalla tela che le costringe e spazi sempre più ampi destinati alla sola immaginazione di chi guarda. Sogno e realtà miscelati da bozzetti, studi e ricerche creano nel risultato finale un'atmosfera meditativa ma al tempo stesso misteriosa.

Cerco sempre qualcosa di inquietante...misterioso... La mia arte sembra dura, come una notte fredda, ma allo stesso tempo delicata, gentile, come i soli che dipingo: discreti racchiudono dentro sè tutto il calore ma ne sprigiona solo l'indispensabile, quel tanto che basta per rendere quella "notte" meno fredda».



Info: www.didamaso.tk





09/09/2006 15.38