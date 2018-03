Atessa. Una due giorni per discutere della valorizzazione del centro storico

Il 14 e il 15 settembre prossimi il teatro Comunale ospiterà il convegno dal titolo “24 ore ad Atessa - Screening, studi e pratiche per la valorizzazione del Centro Storico".

L'iniziativa intende costituire la sintesi finale dei lavori della Commissione consiliare istituita dal Comune per lo studio delle problematiche dell'intero territorio, con un'attenzione particolare rivolta al centro storico.

Partendo dalla realtà di Atessa, da esperienze nuove e da quelle avviate in altri contesti, il convegno sarà articolato in momenti di analisi, di casi di studio, di prassi ottimali e di proposte.

Il workshop si divide in 2 giornate di lavoro:

La prima giornata (14 settembre) prevede una relazione di base, l'illustrazione di quattro casi di studio e gli interventi di amministratori, parlamentari ed esperti. Ciascun contributo intende fornire modelli interpretativi per la valorizzazione di risorse presenti o da sviluppare sul territorio di Atessa.

La seconda giornata (15 settembre), invece, vedrà i lavori di cinque tavoli organizzati su temi di rilevante interesse, a cui parteciperanno professionisti, urbanisti, economisti, sociologi, esperti ed attori locali del territorio. Al termine dei lavori, nel pomeriggio, i gruppi presenteranno i risultati emersi dai tavoli e proporranno linee guida per la valorizzazione del centro storico di Atessa.

«E' un'iniziativa – spiega il sindaco Giuseppe Cellucci – davvero unica e il prestigio e la competenza dei relatori che interverranno dimostra la validità del progetto. Un altro tassello che si va ad aggiungere ai tanti interventi programmati da anni dalla nostra amministrazione sul fronte della valorizzazione degli antichi quartieri».







PROGRAMMA COMPLETO





ATESSA (CHIETI), Teatro Comunale

14-15 SETTEMBRE 2006





Programma

14 SETTEMBRE 2006





ore 15.00 Apertura dei lavori

ore 15.10 Saluti istituzionali

Giuseppe Cellucci – Sindaco di Atessa

ore 15.20 Introduzione al Convegno

Angelo Staniscia – Presidente della Commissione Consiliare per il Centro Storico di Atessa

ore 15.30 Presentazione del documento di sintesi

Manuela Ricci - Direttore del Master in Pianificazione e gestione dei centri storici minori e dei sistemi paesistico ambientali - DIPTU, Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni, Università La Sapienza di Roma.



ore 16.00 Caso studio

Progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico: i 47 centri commerciali naturali della Provincia di Modena

Palma Costi –Assessorato Interventi economici, Innovazione e Pari opportunità della Provincia di Modena.

ore 16.30 Caso studio

Le nuove tecnologie come modello di sviluppo locale:Fondazione IBM Italia

Angelo Failla – Fondazione IBM Italia.



ore 17.00 Caso studio

Gestione dei servizi rivolti alla persona con bisogni di carattere assistenziale: l'azienda speciale consortile “Offertasociale” Vimercate - Trezzo

Giuseppe Milanese - Offertasociale asc.

ore 17.30 Caso studio

Radicare e attrarre attività produttive per lo sviluppo del territorio:Espace Aosta

Marco Villani – Finaosta SpA





Interventi

ore 18.00 Paolo Belardi - Professore di Disegno dell' Architettura Facoltà di Ingegneria Università di Perugia



ore 18.20 Michele Fina – Membro Comitato “Borghi Autentici”





ore 18.40 Antonio Centi – Coordinatore Club “I Borghi più belli D'Italia”





ore 19.00 "Pianificazione, sostenibilità e partecipazione. Esperienze abruzzesi".

Marialuce Latini - presidente associazione agorA21





ore 19.20 Senatore Giovanni Legnini.





Programma

15 SETTEMBRE 2006





La seconda giornata avrà luogo presso le aule del CODEMM, corso Vittorio Emanuele II, 116, presso il Centro Informagiovani, Viale Rimembranza 39, e presso l'ex Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, P.zza Castello.



ore 9.30 Apertura dei lavori

ore 10.00- 13.00 Sessioni parallele di lavoro



Sessione I



PRODUZIONE E TERRITORIO





Giambattista Blasetti – Presidente Comitato PMI Confindustria Abruzzo.

Alessandra Bonfanti –Responsabile Piccola Grande Italia, Legambiente Nazionale.

Ruggero Cellini – Direttore ARTA Chieti.

Graziano Di Costanzo – Direttore Generale CNA Abruzzo.

Diego Di Girolamo – Docente di Management dell'Innovazione Università “G. D'Annunzio” Pescara.

Augusto Di Stanislao – Consigliere Regionale.

Tonino Di Toro – Direttore Area Progettazione ENFAP Abruzzo.

Fernando Fabbiani – Assessore Regionale alle politiche Attive del Lavoro, Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio.

Marco Filippini – Responsabile relazioni esterne Distretto Abruzzese del benessere.

Giancarlo Gardellin – Direttore Confindustria Chieti.

Michele Marchioli – Segretario Generale CGIL Chieti.

Marco Meneguzzo – Professore di Economia delle Aziende e Amministrazioni

Pubbliche, Facoltà di Economia dell'Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma.

Tommaso Pagliani – Centro Scienze Ambientali Mario Negri Sud.

Pietrantonio Pecilli – Direttore Consorzio ISEA Abruzzo.

Francesco Piccolotti – Assessore provinciale Formazione Professionale

Politiche e Mercato del Lavoro di Chieti.

Paolo Primavera – Responsabile Commissione Formazione e Rapporti con L'Università Confindustria Chieti

Nicola Salvi – Program Manager Innovazione Italia S:P:A.



Sessione II



SVILUPPO TURISTICO INTEGRATO: laboratori ambientali e culturali





Mario Di Lorenzo –Assistenza Tecnica Locale PIT Ambito Lanciano Patto Territoriale Sangro Aventino.

Andrea Gagliardi – Segretario Provinciale FILCAMS CGIL.

Luciano La Penna – Assessore Turismo e Cultura Provincia di Chieti.

Gianlorenzo Molino – Assistenza Tecnica Locale PIT Ambito Vasto – Patto Territoriale Trigno-Sinello.

Armando Montanari – Professore di Turismo e Cambiamenti Globali e di Turismo e Sviluppo Locale, Facoltà di Scienze Manageriali dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara.

Carlo Ricci – Responsabile GAL Maiella Verde e Patto Territoriale Sangro-Aventino.

Massimo Zucconi – Presidente della Società Parchi Val di Cornia S.p.A.





Sessione III



PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE URBANA





Dario Bafile – Dirigente Regione Abruzzo Settore Casa.

Franco Caramanico – Assessore Regionale Urbanistica e Ambiente.

Tancredi Carunchio – Professore di Restauro Facoltà di Architettura Università “La Sapienza” di Roma.

Vincenzo D'Alessandro – Direttore provinciale Confcommercio Chieti.

Paola Dell'Aira – Ricercatrice nell'ambito di Composizione Architettonica e Progettazione Urbana Facoltà di Architettura Università “La Sapienza” di Roma.

Antonio De Simone – Professore di Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale e Professore di Storia della Filosofia, Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Urbino.

Franco Esposito – Direttore Tetraktis di Teramo.

Enzo Giammarino – Direttore Regionale Confesercenti Abruzzo.

Patrizio La Penna – Direttore Provinciale Confesercenti Chieti.

Fausto Ronconi – Direttore ANCE Abruzzo.

Ivano Ruscelli – Direttore di sviluppo Consulenza & Ricerche Iscom Group.

Carlo Terpolilli – Professore di Tecnologie dell'Architettura, Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze.

Antonio Terranova – Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici e Professore di Progettazione Architettonica Facoltà di Architettura Università “La Sapienza” di Roma.





Sessione IV



RETI DI AREA VASTA E PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE





Tiziana Arista – Dirigente Servizio Programmazione e Sviluppo Regione Abruzzo.

Romeo Battistelli – Presidente lega Cooperative Abruzzo.

Giovanni Di Fonzo – Assessore Provinciale Sviluppo Economico e Attività Produttive.

Walter Fabietti – Professore di Urbanistica, Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara.

Adriano Lunelli – Direttore Provinciale CNA di Chieti.

Luciano Nelli – Assessore Provinciale Urbanistica.

Pierluigi Properzi – Professore di Tecnica Urbanistica, Facoltà di Ingegneria Università de L'Aquila.

Mosé Ricci – Professore di Urbanistica, Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara.





Sessione V



POTENZIAMENTO, AMPLIAMENTO E INNOVAZIONE DEI SERVIZI





Adriano Amorosi – Consulente Regione Abruzzo.

Giuseppina Camilli – Dirigente Politiche Culturali Regione Abruzzo.

Michele Caporossi – Direttore Generale ASL Lanciano-Vasto.

Francesco Di Vincenzo – Direttore Artistico teatro Marrucino.

Paolo Federico – Sindaco di Navelli.

Costantino Felice – Docente di Storia dell'Economia Facoltà di Economia Università “G. D'Annunzio” di Pescara.

Teresa Ferri – Docente di Teoria e Pratica del Testo Letterario Facoltà di Lettere e Filosofia Università “Carlo Bo” di Urbino.

Luca Fondacci – Collaboratore di Ricerca presso il CRUTA della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” Università di Ferrara.

Diego Gasbarri – Vice Presidente UNCEM Abruzzo.

Maria Rosaria La Morgia – Consigliere Regionale.

Fernando Marsilii – Amministratore Delegato Sviluppo Italia Abruzzo S.P.A.

Elisabetta Mura – Assessora Regionale Politiche regionali per i Beni e le Attività Culturali e per la Sicurezza e la Promozione Sociale.

Renzo Pagliai – Amministratore Delegato Sangro Invest, gruppo finanziario di servizi all'impresa.



ore 13.00 Lunch

ore 14.00 Discussione risultati delle cinque sessioni



Interventi



ore 17.00 Elisabetta Leone – Sindaco di Santo Stefano di Sessanio

ore 17.20 Enrico Paolini - Vice Presidente della Giunta Regionale

ore 17.40 Riflessioni conclusive



08/09/2006 14.42