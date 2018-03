L’Aquila. Al via la XXIII edizione del congresso nazionale Gmee

Nei giorni 11, 12 e 13 settembre 2006 a partire dalle ore 9.00 presso il centro polifunzionale di Collemaggio si terrà la XXIII edizione del Congresso Nazionale GMEE ("Gruppo di Misure Elettriche ed Elettroniche").

L'Associazione GMEE è costituita da 40 Unità operative ed ha l'obiettivo fondamentale di promuovere il progresso della scienza e della tecnologia delle misure, favorendone e tutelandone la ricerca e lo studio, con specifico riguardo alla metrologia e alla strumentazione di misura per l'industria, la qualità, l'informazione, la salute e l'ambiente

Il Congresso a cadenza annuale organizzato con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi dell'Aquila, vedrà la partecipazione di professori, ricercatori e studiosi di prestigiosi Atenei italiani e centri nazionali di ricerca ai quali si aggiungono l'istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), industrie del settore e la rivista “Tutto Misure”.

L'evento ha lo scopo di offrire ai partecipanti un forum di presentazione e discussione delle rispettive e più attuali attività di ricerca e “rappresenta per il nostro Ateneo – afferma il Rettore prof. Ferdinando di Orio che darà il via ai lavori congressuali – un'opportunità di confrontarsi alla pari con prestigiosi Atenei pubblici e realtà industriali di rilievo nel panorama nazionale”.

Al Congresso parteciperanno alcune Aziende attive nel settore della strumentazione di misura, che sponsorizzano l'evento, con la presentazione di prodotti, apparecchiature, e documentazione d'interesse per i partecipanti.

I lavori saranno articolati secondo Linee di Ricerca ed organizzati in sessioni orali, con relazioni dei Coordinatori delle linee di ricerca, relazioni scientifiche su invito, sessioni poster ed una tavola rotonda su un tema d'interesse generale.



08/09/2006 13.12