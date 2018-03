Britti e Bennato il 14 all’Aquila

Si terrà il prossimo 14 settembre a L'Aquila, in Piazza Duomo, ORE 21,00 con ingresso gratuito il concerto di Alex Britti e Edoardo Bennato.Organizzato dalla Provincia dell'Aquila, nell'ambito del cartellone di “Provincia in festival”, in collaborazione con la Carispaq e l'APTR della Regione Abruzzo, l'evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dalla Presidente della Provincia, Stefania Pezzopane, dal Direttore della Carispaq Rinaldo Tordera, dal responsabile dell'organizzazione, Vincenzo Bisestile. Erano presenti anche gli assessori provinciali Pio Alleva e Luca Angelini e il Dirigente del Settore Cultura della Provincia, Paolo Collacciani.«Con questo evento- ha dichiarato la presidente Pezzopane- chiudiamo il ciclo delle iniziative organizzate dalla Provincia nell'ambito di Provincia in festival. Ma il cartellone degli eventi prosegue fino alla fine dell'anno. Come i precedenti due concerti di Sulmona (Modena City Ramblers) e Avezzano (Eugenio Bennato), dedicati rispettivamente al lavoro e all'ambiente, anche questo ha un tema specifico.Lo vogliamo dedicare alla pace e alla solidarietà, ma anche agli studenti, che riprenderanno l'anno scolastico, invitandoli a riflettere su questi temi. Il messaggio verrà dalla musica di due artisti che provengono da esperienze diverse, ma che sanno parlare ai giovani. Lo testimonia il successo di pubblico e di critica di questa estate. Un ringraziamento particolare va dato alla Carispaq e all'APTR, che hanno reso possibile l'evento».Il Direttore della Carispaq Rinaldo Tordera ha sottolineato la capacità attrattiva dell'evento: «Sono sicuro che il concerto di questa inedita coppia artistica, che sta avendo molto successo, sarà un richiamo importante per migliaia di giovani e di turisti. Sono occasioni fondamentali per far decollare il turismo nella nostra città».08/09/2006 9.18