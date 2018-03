Domenica 5° estemporanea di pittura ad Orsogna

La collina di Orsogna (Chieti) incastonata sotto il massiccio della Majella; le stradine del centro storico, le chiese; un paese avvolto dai vigneti e immerso in una natura rigogliosa: sono alcuni degli scenari pronti a ispirare gli artisti che parteciperanno all'Estemporanea di pittura organizzata per il quinto anno dal Circolo artistico di Orsogna – presieduto da Giustino Bartoletti, con la collaborazione di Rocco e Lorella Busdrago – e promossa dall'Amministrazione comunale.

L'appuntamento è per domenica – 30 luglio – alle ore 8.30, presso il foyer del Teatro comunale, in piazza Mazzini, dove i pittori potranno iscriversi gratuitamente e dove saranno timbrate le tele. Gli organizzatori consegneranno a tutti i partecipanti una colazione al sacco.

I quadri dovranno essere riconsegnati entro le ore 17.30 presso lo stesso Teatro dove, due ore dopo, le opere migliori saranno premiate dopo la valutazione da parte di una giuria di esperti.

Il primo classificato si aggiudicherà il premio di 500 euro, al secondo andranno 300 euro, al terzo 200 euro.

Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al Circolo artistico (tel. 0871.86697 – 347.4565710) o al Comune di Orsogna (tel. 0871.869765).



28/07/2006 14.22