La Giornata mondiale della poesia dedicata all’Unità d’Italia

PESCARA. Lunedì 21 marzo, dalle ore 18:00, presso la Sala Figlia di Jorio della Provincia di Pescara, in occasione della Giornata mondiale della poesia sancita dall’Unesco, l’Associazione Culturale IlluminAzioni organizza il reading poetico “150 anni di poesia all’Italia” per i festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia con la voce dei poeti d’Abruzzo e la poesia dei più grandi scrittori italiani, da D’Annunzio fino ai contemporanei: un viaggio tra i luoghi, le ferite e le straordinarie bellezze della nazione.

Gli autori abruzzesi che leggeranno sono: Rita Pagliara (poetessa e Vice Presidente di IlluminAzioni), Vito Moretti (poeta, critico letterario e Docente all’Università di Chieti in Letteratura italiana), Nicoletta Di Gregorio (poetessa e presidente delle Edizioni Tracce), Ubaldo Giacomucci (poeta, critico letterario e direttore editoriale di Tracce), Daniela Quieti (poetessa e scrittrice), Bibiana La Rovere (poetessa e scrittrice), Giancarlo Giuliani (poeta e Docente del Liceo Marconi di Pescara), Luciano De Angelis (poeta e scrittore), Marco Tornar (poeta e scrittore) e Igino Creati (poeta e Presidente del Premio Città di Penne). Con i saluti e gli interventi delle Istituzioni della Provincia e del Comune di Pescara: Guerino Testa (presidente della Provincia), Giorgio De Luca (presidente del Consiglio Provinciale), Fabrizio Rapposelli (assessore alla Cultura della Provincia), Licio Di Biase (presidente del Consiglio Comunale) e Elena Seller (assessore alla Cultura del Comune).

Dirige l’incontro Andrea Cati, presidente di IlluminAzioni.

Eventi di grande prestigio sono stati organizzati in tutta Italia: alla Camera dei deputati si terrà la presentazione di 'Libroarcobaleno' (in programma dal 25/6 al 31/7 a Melpignano, Lecce) spazio aperto "ad ogni espressione"

e destinato ai giovani talenti. I giovani studenti e artisti under 35 saranno chiamati a scegliere "un poeta di una cultura diversa dalla propria e interpretare i suoi versi con un'opera inedita e originale". A Vicenza la poesia diventerà «una festa del dire e dell'udire». Iniziative previste anche a Torino e a Trieste, ma anche una 'Carovana dei versi' che si snoderà da Roma a Varese con incontri itineranti lungo il percorso. Senza dimenticare una delle maggiori poetesse italiane Alda Merini (nata proprio un 21 marzo...): ad Arcore sarà proiettato un filmato-intervista esclusivo realizzato, pochi mesi prima della scomparsa della poetessa milanese, dalla regista Rai Donatella Baglivo. Al Teatro Carcano di Milano il cantautore Giovanni Nuti, con la partecipazione straordinaria di Lucia Bosé darà vita al recital di poesie e canzoni 'Una Piccola Ape Furibonda' dedicato alla Merini e che prende il nome da un suo verso. Ma Milano vedrà anche quel giorno la presentazione della 'Giornata di poesia tra Francia e Italia al Piccolo Teatro con poeti italiani e francesi.

21/03/2011 8.58