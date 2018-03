Montorio al Vomano, terza edizione dello Stù in piazza

CULTURA E TRADIZIONI. MONTORIO AL VOMANO - “L'associazione del XV presidente” presenta il gioco dello “Stù in piazza”.

Lo “Stù in piazza”, noto anche come “Il gioco del cucco”, ha origini antiche ed è diffuso in gran parte d’Europa. È un gioco di carte il cui mazzo comprende 40 carte di 20 valori diversi, ognuno ripetuto: in totale due serie identiche di 20 carte.

La tradizione dello Stù è presente in zone del mondo lontane l’una dall’altra: nord Europa, valli bergamasche e il circondario di Montorio al Vomano e Campli.

Perfino in Giappone sono presenti iconografie che riproducono gli stessi simboli e le stesse diciture delle carte utilizzate in Italia.

A Montorio “L'associazione del XV presidente” ha recuperato questo gioco, ne ha codificato le regole, istituito una scuola e ha organizzato un evento.

Quest'anno è la terza edizione dello “Stù in piazza”. Il torneo si svolgerà a partire da domani, 16 dicembre alle 21 fino al 27 dicembre.

La finale è prevista per domenica 26 dicembre alle ore 15.00 in piazza Orsini accompagnata in diretta da una rappresentazione figurata delle carte in piazza. A termine della giornata l'associazione ha organizzato una serata con fuochi d'artificio e vin brulè preparato dal gruppo alpini di Montorio. La festa terminerà con lo spettacolo dei cabarettisti “Lando & Gino”.

Per la prima volta quest'anno, il 27 dicembre, Lo Stù in piazza coinvolgerà anche i giovani con il torneo “Under 18”. La gara si svolgerà nel “Circo dello Stù” una tensostruttura riscaldata in largo Tom Di Paolantonio, a due passi da piazza Orsini dotata di un’area giochi, un’area enogastronomica ed un’area spettacoli.

Nella settimana del torneo si susseguiranno un serie di eventi che fanno da cornice al gioco. Sabato, 18 dicembre, alle ore 16.00 la “Casa dello stù” sarà inaugurata insieme ad mostra permanente di Mauro Capitani e da una personale di Annarita Altieri.

Lo stesso giorno nell’ambito della rassegna “Concerti nelle chiese”, alle ore 21.00, la chiesa di S. Rocco ospiterà la cantante Jenny B.

Domenica 19 dicembre la “3° maratona dello Stù” sarà l'attrazione della giornata. La gara è organizzata dal Gruppo Podistico di Montorio.

I corridori si divideranno in due squadre distinte da una pettorina con raffigurata una carta dello Stù e si sfideranno in una gara a staffetta lungo le vie del centro storico.

Lunedì 27 il giorno conclusivo del torneo di “Stù in piazza” coinciderà con l’estrazione della lotteria del “XV del presidente” e a seguire L'Associazione ha organizzato un spettacolo di chiusura con gli “Arancia meccanica” all'interno del “Circo dello Stù” accompagnato da stand gastronomici.

16/12/2010 10.01