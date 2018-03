Fortezza di Civitella del Tronto: visitatori in aumento del 30%

CIVITELLA DEL TRONTO. Decisamente in aumento il numero dei visitatori della Fortezza di Civitella del Tronto.

Il 2009 è stato caratterizzato dal crollo generalizzato dei consumi culturali causato dalla crisi economica internazionale, con un calo dei visitatori dei musei italiani. La situazione è risultata aggravata in Abruzzo dal sisma che ha colpito la Regione nel mese di aprile. Nel 2010 si intravedono confortanti segni di ripresa.

Decisamente positivo è il trend registrato nel monumento abruzzese da Sistema Museo, società che ha in gestione la Fortezza dall’aprile del 2009. «Confrontando il dato dei visitatori del periodo da aprile ad agosto 2010 con lo stesso periodo del 2009 – dichiara soddisfatto l’assessore al turismo del Comune di Civitella Federico Zunica – abbiamo registrato un aumento che supera il 30%, con 29.438 visitatori nel 2010 contro i 22.608 nel 2009. C’è ancora tanto da fare, ma l’apertura di alcune attività ricettive e commerciali, il fermento delle associazioni con le quali si è riusciti ad allestire un cartellone estivo con ben 43 eventi, l’interesse mostrato dai mass-media nazionali al “caso Civitella”, sono il segno evidente che stiamo andando nella giusta direzione. Ora dobbiamo iniziare a lavorare alle iniziative per il 2011, l'anno delle Celebrazioni dell'Unità d'Italia, l'anno in cui Civitella, inserita dalla presidenza della Repubblica tra i luoghi della memoria, dovrà produrre il massimo sforzo».

Sul punto interviene anche il Responsabile di Sistema Museo Gianluca Bellucci, convinto che le ragioni del successo sono da ricercarsi «nella campagna promozionale dedicata al monumento, nel potenziamento dell’offerta dei servizi rivolta all’utenza, nello sviluppo della rete di collaborazione con le associazioni culturali cittadine e con le strutture ricettive del territorio, oltre al determinante contributo dell’amministrazione comunale di Civitella del Tronto. In una ottica di continuità – aggiunge Bellucci - Sistema Museo è impegnata, per il 2010 nel potenziamento della campagna promozionale rivolta al turismo scolastico, nella organizzazione di pacchetti turistici in collaborazione con gli operatori del territorio e nella collaborazione per la organizzazione delle manifestazioni per i festeggiamenti del 150mo anniversario dell’Unità d’Italia».

03/09/2010 9.31