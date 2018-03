Museo delle Genti d'Abruzzo, fino al 14 novembre mostra di merletti e tombolo

.

PESCARA. Si è aperta ieri, 3 novembre, presso il Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara, la mostra didattica itinerante “Fili Femminili” organizzata dall’Associazione Rima (Rinascimento Italiano Merletti d’Arte) presieduta da Simona Iannini, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione. Il fine dell'iniziativa è portare all’attenzione del pubblico, e in particolare delle donne e dei più giovani, l’immagine del mestiere d’Arte come strumento di progresso, innovazione e crescita culturale. In segno di sobrietà non è stata effettuata l'inagurazione.



In particolare Fili Femminili è dedicata all'arte del merletto a tombolo, tipica della tradizione abruzzese, che vanta tre tipi di tecniche multisecolari oggi ancora attive: i merletti di Pescocostanzo, Scanno e L’Aquila. In realtà le tradizioni del merletto abruzzese in passato erano quattro. Ai tre già citati, fino a cinquant'anni fa, era aggiunta anche la lavorazione del merletto di Gessopalena, oggi completamente dimenticata.



Tra storia antica e tradizioni l'arte del ricamo ritrova uno spunto interessante anche nella moda odierna con alcuni esempi di abbinamento della tecnica con la moda attuale: tra queste troviamo borse, gioielli e scarpe décolleté guarnite da particolari in tombolo lavorati a mano.

L’Associazione Rima, attraverso Fili Femminili, intende riattivare l’interesse dei giovani studenti delle scuole medie e superiori al mondo del merletto d’arte, sia attraverso il recupero delle storie andate perdute sia attraverso la modernità estetica del merletto e delle sue svariate applicazioni imprenditoriali che oggi possono contare su un mercato internazionale sempre interessato e attento al made in Italy.

L’esposizione propone tre tipi di percorsi didattici: storico, della memoria, e visionario/artistico, oltre un curioso momento ludico nel quale gli studenti produrranno una grande opera collettiva in tombolo. Saranno loro, infatti, i fuselli che ruotando su loro stessi intreccieranno i fili producendo un vero merletto.

Fili Femminili prevede la realizzazione di stages per l’approfondimento della tecnica del tombolo aquilano tenuti da Simona Iannini, e un workshop nazionale sulla riconoscibilità dei pizzi antichi il 13 e 14 novembre. 04/11/10 11.51.00