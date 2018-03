"L’Amore al tempo del Divorzio", incontro ad Ortona con l’avvocato De Pace

ORTONA. “L’amore al tempo del divorzio”. Questo è il tema accattivante ed attualissimo sul quale l’Inner Wheel ed il Rotary di Ortona hanno organizzato un incontro con l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace. La manifestazione si terrà sabato 23 ottobre 2010, alle ore 18,00, presso il Teatro “Francesco Paolo Tosti” e sarà coordinato dal giornalista Lucio Valentini, della sede Rai dell’Abruzzo.

Sarà una conferenza-dibattito, aperta non solo agli interventi dell’ospite d’onore e degli organizzatori ma anche a contributi e a quesiti affidati agli invitati ed al pubblico.

L’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, avvocato ma anche autrice di testi giuridici, è oggi probabilmente la più quotata consulente matrimonialista in Italia.

E’ famosa, per i casi legati alle vicende dei personaggi più importanti del mondo politico, imprenditoriale e dello spettacolo; ma è altrettanto conosciuta ed apprezzata anche per la sua presenza come esperta in trasmissioni televisive e radiofoniche di reti pubbliche e private, nonché come commentatrice sui diversi quotidiani e periodici, oltre che come curatrice di rubriche giornalistiche e delle riviste del suo settore professionale.

L’evento ha il patrocinio dell’Ufficio Pari Opportunità del Comune di Ortona e dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Chieti, che ha concesso un accreditamento con l’attribuzione di due crediti formativi per i propri iscritti che vi parteciperanno.

«I nostri club – spiegano Anna Rita D’Auria, Presidentessa dell’Inner Wheel e Nicola Santorelli, presidente del Rotary Club – hanno voluto dare l’opportunità a quanti sono interessati di approfondire argomenti di grande importanza per la vita di relazione e quindi per la socialità di molte persone. Lo faremo senza inseguire gossip o slogan di moda ma utilizzando la grande e conclamata competenza di uno dei massimi esperti del diritto matrimoniale, una donna, brava e apprezzata per il suo valore professionale ma anche eccellente come comunicatrice. Abbiamo lavorato con attenzione per ottenere il miglior risultato possibile: siamo convinti che questa conferenza-dibattito premierà il nostro impegno».

19/10/2010 9.02