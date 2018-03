A Pescara doppio appuntamento con lo scrittore-cantautore Eugenio Bennato.

PESCARA. Eugenio Bennato presenterà a Pescara un libro ed un disco.

Doppio appuntamento con il cantautore e compositore napoletano. Giovedì 19 gennaio alle 17.00 presenterà il suo ultimo libro, "Brigante Se More”, preso la libreria Feltrinelli di Pescara mentre alle 21.00 presso la sala 2 del Teatro Massimo porterà in scena il suo nuovo disco, "Questione Meridionale", uscito a dicembre 2011. L'evento coprodotto da Taranta Power, Events 365 e Mente Locale, si inserisce nel Festival delle Letterature dell’Adriatico. La presentazione del libro coordinata dal giornalista Vincenzo d'Aquino mostra un Bennato scrittore. L’opera è un viaggio di approfondimento nel Sud attraverso la ballata più celebre di Bennato, “Brigante se more”, passando per un’ analisi del fenomeno dell’emigrazione e del brigantaggio. Seguirà in serata, il live al teatro Massimo in cui Eugenio presenterà “Questione meridionale”, il suo nuovo disco che contiene 11 brani dedicati ai problemi del Sud (dai briganti, alle ballate ai canti della tradizione popolare). Sul palco, accanto a Bennato, anche Ezio Lambiase e Sonia Totaro.

«Ho intitolato questa raccolta di brani nuovi “Questione meridionale”», spiega Bennato, «prendendo a prestito la famosa espressione coniata al parlamento di Torino appena avvenuta l’Unità, perché, a pensarci e a riguardare queste mie ultime composizioni e il percorso che tanti anni fa ho iniziato, dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare a Musicanova a Taranta Power, di “questione meridionale” si è sempre trattato».



