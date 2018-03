E’ morto a Casoli il costruttore del "ddu bbotte"

ATRI. Si e' spento nella sua casa di Casoli serenamente. Cosi' come era vissuto. Con lui se ne va un personaggio della storia cittadina atriana, ma anche un pezzo importante di un mestiere quasi scomparso: il costruttore di "ddù bbotte". Pietro Tavani, 87 anni, era uno degli ultimi artigiani della provincia di Teramo che si dedicava alla costruzione di un oggetto tipico della nostra tradizione.

«Chiamarlo artigiano è forse riduttivo» dice a caldo il vice sindaco Domenico Felicione, « Pietro era un maestro che, purtroppo, porta via con se segreti e conoscenze di un mestiere che e' quasi scomparso».

A Casoli il famoso organetto abruzzese si costruisce dalla seconda meta' dell'800. L'attivita' artigiana la inizio' il nonno di Pietro Tavani, suo omonimo, e da allora chiunque volesse il suo strumento, fatto su misura, sapeva che doveva recarsi nella bottega del maestro Pietrino. Ma Pietrino era anche un grande amico di tutti. Conosciutissimo non solo nella sua città per anni gli organetti li aveva anche suonati, regalando quella carica e quella allegria tipica della nostra cultura contadina. Si era esibito in Italia e all'estero insieme al coro Di Jorio. Di certo si puo' dire che con la sua opera di artigiano e musicista ha contribuito non poco alla salvaguardia e alla riscoperta di una cultura musicale che per lungo tempo e' stata a rischio di scomparsa. I funerali si svolgeranno stamattina mattina nella chiesa di Santa Marina a Casoli. L'amministrazione comunale porge le proprie condoglianze alla famiglia Tavani e l'intera comunita' casolana.

07/10/2010 8.23