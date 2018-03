Roseto compie 147 anni e festeggia con una settimana di eventi

ROSETO. Per i 147 anni di vita della Città di Roseto, l’Assessorato alla Cultura ha promosso una settimana di manifestazioni che culmineranno sabato 26 con la premiazione dei vincitori del premio di saggistica “Città delle Rose”. Il programma propone musica, incontri con scrittori, ma anche momenti di spettacolo teatrale che avranno come palcoscenico ideale la rinnovata Piazza della Repubblica.

Gli appuntamenti in programma sono stati illustrati in conferenza stampa dall'Assessore Sabatino Di Girolamo, che per l'occasione ha presentato ufficialmente uno dei tre quadri di Pasquale Celomi acquisiti dal Comune.

La tela è arrivata dagli Stati Uniti d'America, in particolare dalla Città di Pittsburgh. Risale alla fine dell'800 e ritrae una scena campestre con due giovani durante la vendemmia. È tornato dopo tanti anni a Roseto nella sua pregiata cornice originale in foglie d'oro.

«Le opere di Pasquale Celomi hanno estimatori in ogni parte del mondo ed è una grande emozione poterne riportare alcune nella sua Città a distanza di tanti anni – ha commentato l'Assessore Sabatino Di Girolamo – la settimana della Cultura diventa così anche l'occasione per recuperare una parte importante della nostra storia attraverso la valorizzazione delle opere di un artista di grande pregio».

La collezione di Pasquale Celomi, che il Comune custodisce nella Pinacoteca si arricchisce così di altre tre tele per la cui acquisizione l'Amministrazione ha deliberato una spesa di cinquantamila euro. I dipinti saranno presentati ufficialmente martedì 22 maggio in occasione dell'anniversario della nascita della Città (22 maggio 1860).





Settimana della Cultura

21-26 maggio 2007



PROGRAMMA



Lunedì 21 maggio

ore 18.00 - Biblioteca Civica

Presentazione del libro “Asante” di Danielle Ramasco Volpon





ore 21,30 - Piazza della Repubblica

Concerto di musica classica

ORCHESTRA GIOVANILE “QUATTRO QUARTI”





Martedì 22 maggio

ore 10,30 - Villa Comunale

PRESENTAZIONE DI TRE QUADRI DI PASQUALE CELOMMI

acquistati dall'Amministrazione comunale





ore 18.00 - Biblioteca Civica

Presentazione del libro del volume E la luna si fa sempre più bella di Giovanni Maggetti a cura di Simone Gambacorta





ore 21.30 - Piazza Della Repubblica

Concerto di musica Jazz

Famaggiore Jazz Band



Mercoledì 23 maggio

ore 18.00 - Biblioteca Civica

Presentazione del libro “La puttana del tedesco” di Giovanni D'Alessandro a cura di Simone Gambacorta

ore 21.30 - Piazza Della Repubblica

Concerto di musica classica e contemporanea

ORCHESTRA ACO – VAL VIBRATA – Diretta da Sergio Piccone Stella





Giovedì 24 maggio

ore 18.00 - Biblioteca Civica

Presentazione del libro “Condotto B Amiternum” di Luciano Lamolinara a cura del critico Antonio Di Felice





ore 21.30 - Piazza Della Repubblica

Concerto di musica Jazz

“SPEAKIN 4”



Venerdì 25 maggio

ore 17.00 - Sala Piamarta

premiazione dei vincitori della III edizione del concorso per studenti “Incontriamoci con la Poesia” a cura della scuola Media unificata “D'Annunzio –Romani”





ore 21.00 - Piazza Della Repubblica

Spettacolo teatrale ANIME SALVATE – STORIE DEL GRAN SASSO

A cura dell'associazione Terra Teatro con Massimo Balloni, Cristina Cartone, Elena Cartone, Ottaviano Taddei; Regia di Ottaviano Taddei; musica dal vivo di Alex Rizzi.





Sabato 26 maggio

ore 10,30 Palazzo del Mare

Premio “CITTA' DELLE ROSE”

Gli studenti del Liceo “Saffo” e dell'ITC –ITG “V. Moretti” e gli utenti della Biblioteca Civica incontrano i finalisti della sezione giovanile del premio “Città delle Rose” Micol Cavicchia





ore 18.00 - Palazzo del Mare

Premio Letterario “CITTA' DELLE ROSE”

Cerimonia di premiazione





ore 21.00 - Piazza della Repubblica

Spettacolo teatrale degli studenti della scuola Media D'Annunzio –Romani, a cura dell'Ass. Terrateatro, tratto da “L'uomo che parlava ai delfini” di Enzo Corini – selezionato per il concorso nazionale “Marinando”



14/05/2007 16.55