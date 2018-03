Farmacie intercomunali: prossima apertura il 19 maggio

LANCIANO. Inaugurare nuove sedi e aprire alla partecipazione di altre amministrazioni comunali sono gli aspetti principali del piano di rilancio delle Farmacie Intercomunali Anxanum Spa, l'ex azienda farmaceutica municipale del Comune di Lanciano, il cui capitale sociale è detenuto dal 99.50 per cento dalla stessa amministrazione e per lo 0.50 per cento dal Comune di Atessa.

I progetti annunciati alcune settimane fa dal presidente della Fia, Angelo Castrignanò, cominciano a concretizzarsi. All'interno del centro commerciale Thema Polycenter a Rocca San Giovanni, è in funzione una parafarmacia che sta già facendo registrare una notevole affluenza. Si tratta dunque di un servizio che soddisfa le esigenze e le richieste dei cittadini. E tra pochi giorni sarà inaugurata una nuova farmacia a Montemarcone di Atessa.

«L'apertura di questa farmacia era prevista per il 2 maggio – puntalizza il presidente Castrignanò – ma sono intervenuti alcuni imprevisti e si sono allungati i tempi tecnici necessari e quindi abbiamo dovuto spostare la data dell'inaugurazione al 19 maggio. La struttura è stata ultimata, occorreranno solo altri giorni per renderla pienamente operativa e per completare le forniture dei prodotti farmaceutici».

Il taglio del nastro dunque è fissato per sabato 19 maggio prossimo alle 17.30, anche se la farmacia entrerà a pieno regime solo a fine mese.

«Ci siamo impegnati per cercare di velocizzare ulteriormente l'iter burocratico – aggiunge il massimo dirigente della Fia – ma ci sono tempi che devono essere necessariamente rispettati. Entro l'anno apriremo una parafarmacia anche all'interno del centro commerciale Lanciano e nel 2008 altre 2, una nella zona valliva di Paglieta e l'altra nella frazione di Sant'Apollinare a San Vito Chietino. Un'operazione che consentirà di migliorare il servizio offerto ai cittadini e di creare nuovi posti di lavoro».

14/05/2007 9.26