Arte, suoni e colori: la quarta rassegna itinerante "Vivi il tuo spazio"

PESCARA. L'edizione 2007 di "Vivi il tuo spazio – Arte come gioco e curiosità" investirà in pieno i comuni di Rosciano, Nocciano, Alanno, Catignano, Cepagatti, Lettomanoppello. Gli artisti saranno Sara Marzari, Anna Seccia, Luigia Maggiore con gli allievi del Liceo artistico "G. Misticoni" e Silvia Pennese.

La rassegna itinerante organizzata dall'Associazione Arte Suoni Colori, ha come obiettivo riconsegnare alle giovani generazioni la libertà di vivere con armonia e serenità lo spazio in cui sono nati e cresciuti, spesso defraudato dal traffico, dal cemento armato e dalla vita dei grandi. Allo stesso tempo però la rassegna, attraverso laboratori creativi ed artistici, invita i partecipanti a riscoprire la memoria, la storia e l'animo dei centri storici, dei punti di ritrovo e dei luoghi spesso abbandonati dalla comunità.

Il catalogo degli artisti sarà firmato dal critico d'arte, Antongiulio Zimarino e dal giornalista Ivan D'Alberto. I laboratori sono rivolti a bambini, ragazzi, adolescenti e giovani.



PROGRAMMA



Sabato 5 maggio – ore 15:30. Laboratorio"Giochiamo al riciclaggio" (Giornata ecologica) a cura di Sara Marzari. Tutti i partecipanti dovranno portare: bottiglie di plastica; rotoli di scottex e carta igienica terminati; scatole di cereali; tappi; cannucce; etc... P.zza Shumann Cepagatti



Sabato 12 maggio – ore 15:30. Laboratorio "La stanza del colore" a cura di Anna Seccia. Centro storico di Alanno



Sabato 19 maggio – ore 15:30. Laboratorio "Mani di domani" e intervento urbano "Piazzamento" a cura di Luigia Maggiore (Docente del Liceo Artistico Statale di Pescara) e i suoi allievi. Tutti i partecipanti dovranno portare mattarelli di 50/60 cm. Centro storico di Catignano.



Martedì 22 maggio – ore 15:30. Family Art Workshop "Metamorfosi colorate" (laboratorio per famiglie) a cura di Silvia Pennese. Tutti i partecipanti dovranno portare un paio di forbici. P.zza di Villa Oliveti Rosciano.



Sabato 26 maggio - ore 15:30. Laboratorio "L'Universo luminoso

- Il cosmo e i suoi abitanti" a cura di Silvia Pennese. Tutti i partecipanti dovranno portare quattro o cinque pietre di piccola e media dimensione .e una pila, ogni 4 bambini ! Museo delle Arti Castello di Nocciano



Sabato 2 giugno – ore 15:30. Laboratorio "La stanza del colore"a cura di Anna Seccia. Centro storico di Lettomanoppello



